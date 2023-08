Mondialpol, affari d’oro sulla pelle dei vigilantes. L’analisi dei bilanci

Mentre sfruttava i vigilantes, con paghe che i pm di Milano hanno definito “incostituzionali”, Mondiapol, il gigante della sorveglianza, ha registrato utili e fatturato in progressivo aumento dal 2020 al 2022 toccando quasi le cifre monstre del 2019, anno prima della pandemia.

Mondialpol, i lavoratori avrebbero percepito paghe “tra gli 850 e i 1000 euro”

Nel frattempo, come da testimonianze rilasciate da 41 dipendenti ai pm di Milano e al Nucleo Pef della Guardia Di Finanza, che hanno posto l’azienda sotto controllo giudiziario, i lavoratori avrebbero percepito paghe “tra gli 850 e i 1000 euro” per 200 ore al mese oltre ad aver subito tentativi di tagliare i compensi “da 5 euro l’ora a 3”, “notturni e domenicali” considerati come “lavoro ‘normale'” e “avances da parte di un responsabile” che a chi rifiutava “imponeva turni fuori da ogni logica per vendetta”. Tanto che i pm hanno fatto scattare le indagini per “capolarato”. E il lavoro dei magistrati ha dato i suoi effetti.

Il colosso della sicurezza privata di Como ha deciso di alzare gli stipendi dei propri dipendenti di circa il 30%

Dopo le indagini, lo scorso 14 agosto la Procura di Milano ha revocato il controllo giudiziario nei confronti della Vedetta 2 Mondialpol spa dopo che il colosso della sicurezza privata di Como ha deciso di alzare gli stipendi dei propri dipendenti di circa il 30%. La scelta di “innalzare i salari degli addetti ai servizi di sicurezza non armata del 20%” dall’1 settembre 2023 fino a “un aumento del 38% alla scadenza del contratto nazionale prevista per il primo aprile 2026″ arriva dopo un “confronto con la magistratura”, fa sapere il Gruppo.

Mondialpol, utile di oltre 4 milioni nel 2022

Che, nel 2022, come ha potuto verificare True-News.it, ha chiuso il bilancio con un corposo utile di 4.217.551, in aumento rispetto ai 3.664.953 dell’anno precedente e ai 760mila euro del 2020. La società non è ancora, però, tornata ai livelli pre-Covid: nel 2019, infatti, gli utili erano stati pari a circa 5 milioni anche grazie alle acquisizioni di Mondialpol Milano Spa e di Mondialpol Service Spa. Anno in cui l’azienda aveva annunciato, in pompa magna, di aver raggiunto quota 2.241 dipendenti con una spesa totale (si legge nel bilancio chiuso il 31/12/2020) per il personale pari a oltre 70 milioni (oltre 51 mln per salari e stipendi), passati a 83 milioni nel 2020 (oltre 60 mln per salari e stipendi) quando i dipendenti erano 2860 con un aumento degli operai di 388 unità (da 124 del 2019 a 512 del 2020).

Dal 2021 aumentano i costi per il personale ma diminuiscono gli operai

I costi per il personale sono di certo aumentati: nel 2021 la società ha speso in totale per i dipendenti oltre 104 milioni (per salari e stipendi oltre 78 milioni) e nel 2022 114 milioni (83 milioni per salari e stipendi). Ma proprio lo scorso anno l’azienda ha registrato un aumento del quadro impiegatizio (+ 32 unità) e una diminuzione degli operai, passati da 1184 a 998 (- 186). E così i costi per il trattamento di fine rapporto sono passati da 4.269.394 a 5.502.186.

Mondialpol, fatturato d’oro nel 2022

Il 2022 è stato, quindi, un anno d’oro. Non tanto per i vigilantes ma per le casse dell’azienda. Fatturato di oltre 223 milioni rispetto ai 209 mln dell’anno precedente, 83 milioni di attivo circolante, oltre 2 milioni in riserva legale e 14 mln in riserva straordinaria. E se la sono vista bene anche i 7 amministratori che si sono divisi una torta da 2 milioni. Mentre i vigilantes percepivano paghe “incostituzionali”. Da fame.

L’evoluzione della giurisprudenza nelle cause civili di lavoro

Come riporta Francesco Floris per Lapresse, dietro l’inchiesta del pm – l’ennesima dopo che a giugno è scattato il controllo giudiziario sulla Servizi Fiduciari (Gruppo Sicuritalia), a sua volta spunto investigativo nell’indagine per frode fiscale sugli appalti di Esselunga (42 milioni di euro di sequestro preventivo)della quale si è discusso in Commissione lavoro a Montecitorio durante i lavori relativi alle proposte di legge sul salario minimo e in Commissione antimafia – c’è l’evoluzione della giurisprudenza nelle cause civili di lavoro davanti a vari Tribunali, di Milano e Genova in particolare. Se esiste un contratto nazionale come quello della vigilanza privata e servizi fiduciari – il ragionamento dei giudici – ma la retribuzione è “inferiore alla soglia di povertà assoluta” dell’Istat questo “esclude in modo evidente che possa assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Alla fine Mondialpol aumenterà gli stipendi. Così come è accaduto con gli utili.