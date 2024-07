Commissioni europee: chi sono gli eurodeputati italiani nominati

Perchè leggere questo articolo? Commissioni Ue, all’Italia una presidenza (Decaro per l’Ambiente) e una sottocommissione (Tridico per le Questioni fiscali). Poi altre dodici vicepresidenze. Un bilancio in chiaroscuro. I nomi

Presidenze e vicepresidenze delle euro-commissioni a Bruxelles e a Strasburgo. La pattuglia di nominati italiani è numericamente apprezzabile, con 14 deputati. Ma il dato sostanziale è la perdita di una presidenza prestigiosa come quella della Commissione Affari economici, che era stata guidata precedentemente dalla dem Irene Tinagli.

Bruxelles e Strasburgo: le presidenze di Decaro e Tridico

Nel dettaglio, l’Italia spunta la presidenza di una commissione e di una sottocommissione. E dodici vicepresidenze. Il dem Antonio Decaro assume la guida della commissione Envi, per l’Ambiente, la Sanità pubblica e la Sicurezza alimentare. Pasquale Tridico, esponente dei Cinque Stelle, conquista la presidenza della sottocommissione per le Questioni fiscali (Fisc).

Europarlamento: all’Italia dodici sottopresidenze. I nomi

Queste le dodici sottopresidenze italiane. Commissione per gli affari esteri: Terzo vicepresidente, Alberico Gambino (Ecr). Sottocommissione per la sicurezza e la difesa: Terzo vicepresidente, Alberico Gambino (Ecr). Commissione per i bilanci: Secondo vicepresidente, Giuseppe Lupo (S&D). Commissione per il controllo dei bilanci: Primo vicepresidente, Caterina Chinnici (Ppe). Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: Secondo vicepresidente, Pietro Fiocchi (Ecr). Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia: Secondo vicepresidente, Elena Donazzan (Ecr), Terzo vicepresidente: Giorgio Gori (S&D). Commissione per i trasporti e il turismo: Quarto vicepresidente, Matteo Ricci (S&D). Commissione per lo sviluppo regionale: Terzo vicepresidente, Francesco Ventola (Ecr). Commissione per la pesca: Secondo vicepresidente, Giuseppe Milazzo (Ecr). Commissione giuridica: Secondo vicepresidente, Mario Mantovani (Ecr). Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: Terzo vicepresidente, Alessandro Zan (S&D). Commissione per le petizioni: Quarto vicepresidente, Cristina Guarda (Verdi/Ale).

Come sono state ripartite le commissioni. Patrioti esclusi

Come ha sintetizzato LaPresse, delle 20 commissioni ordinarie e 4 sottocommissioni, al Ppe vanno otto presidenze, ai Socialisti e democratici cinque, a Renew tre, ai Verdi tre, Ecr tre e due a The Left. Esclusi i ‘Patrioti per l’Europa’, che secondo il metodo di ripartizione proporzionale D’Hondt avrebbero dovuto prendere la presidenza della commissione Cultura. Matteo Salvini ha parlato di un “attentato alla democrazia”. E’ la Germania, tra i Paesi membri, a conquistare il maggior numero di presidenze, sei. Quindi la Spagna con la presidenza di tre commissioni, seguita dalla Polonia, con due commissioni.