Dieci anni di impatto sociale, al via la nuova edizione di “Welfare che impresa!”

Al via la decima edizione di welfare che impresa!, il programma di capacity building a sostegno di progetti innovativi di welfare, che dal 2016 stimola l’imprenditorialità giovanile e femminile, promuove la creazione di reti collaborative e favorisce lo sviluppo di progetti ad alto impatto sociale. Promosso da Fondazione Italiana Accenture ETS insieme a Intesa Sanpaolo, Fondazione Snam ETS e Fondazione Conad ETS, quest’anno il bando segna una tappa significativa: dieci anni di risultati e di crescita dell’innovazione sociale. Un percorso che in questa edizione compie un ulteriore salto di qualità con l’ingresso di due nuovi co-promotori, Fondazione Unhate e Casa Ronald McDonald Italia ETS, che ampliano la rete collaborativa e rafforzano la capacità dell’iniziativa di generare impatto. Nelle precedenti edizioni sono state raccolte più di 1.200 candidature, sono stati erogati 34 grant per un totale di ca. 720.000 euro e supportate nella loro crescita oltre 100 organizzazioni.

Dalle povertà all’ambiente, le tre sfide per trasformare il Terzo Settore nel 2026

In linea con l’evoluzione del Terzo Settore, sempre più orientato a una visione integrale di welfare e innovazione sociale, l’iniziativa si è trasformata negli anni, e propone oggi tre vere e proprie ‘sfide’, pensate per offrire risposte concrete alle disuguaglianze economiche e alle criticità culturali e ambientali del nostro tempo. I progetti presentati dovranno rappresentare la risposta a una delle seguenti sfide:

Combattere le povertà: sfida dedicata a progetti che contrastano povertà e disuguaglianze, ampliando l’accesso a opportunità educative, lavorative e sociali per le persone più fragili. Le soluzioni dovranno potenziare autonomia, competenze e partecipazione, contribuendo a creare ecosistemi inclusivi e accessibili.

sfida dedicata a progetti che contrastano povertà e disuguaglianze, ampliando l’accesso a opportunità educative, lavorative e sociali per le persone più fragili. Le soluzioni dovranno potenziare autonomia, competenze e partecipazione, contribuendo a creare ecosistemi inclusivi e accessibili. Cura delle persone e delle famiglie attraverso modelli innovativi di ben-essere : sfida rivolta a progetti che promuovono il ben-essere delle persone e delle famiglie in maniera integrata, considerando gli aspetti fisici, psicologici, relazionali e culturali lungo tutto l’arco della vita. Le soluzioni dovranno rafforzare i sistemi di cura di prossimità e valorizzare il ruolo attivo delle comunità.

: sfida rivolta a progetti che promuovono il ben-essere delle persone e delle famiglie in maniera integrata, considerando gli aspetti fisici, psicologici, relazionali e culturali lungo tutto l’arco della vita. Le soluzioni dovranno rafforzare i sistemi di cura di prossimità e valorizzare il ruolo attivo delle comunità. Cura dei territori e delle transizioni ambientali in una logica inclusiva: la challenge è dedicata a progetti che accompagnano le evoluzioni ambientali, energetiche, economiche e demografiche mettendo al centro territori e comunità. Le soluzioni dovranno coniugare sostenibilità ambientale e coesione sociale, rafforzando la capacità dei territori di generare sviluppo inclusivo.

I progetti dovranno inoltre produrre un impatto sociale misurabile, promuovere l’occupazione, integrare una prospettiva comunitaria, assicurare sostenibilità economica e fattibilità, impiegare la tecnologia digitale come leva trasversale e strumento abilitante.

Il bando: in palio tre grant da 120mila euro

Il bando è aperto agli Enti giuridici a vocazione sociale, costituiti da non più di 5 anni, o da costituirsi entro 6 mesi dalla data di comunicazione dei vincitori. Le candidature sono aperte fino al 15 maggio 2026 attraverso idea360, la piattaforma digitale di Fondazione Italiana Accenture ETS. A seguire, una Giuria composta dai promotori e dai partner del progetto valuterà le candidature e selezionerà 12 progetti finalisti, che parteciperanno a un workshop formativo di due giorni in presenza a Milano, seguito da successive sessioni di mentorship individuali e personalizzate.

La premiazione si svolgerà nel mese di settembre, quando la Giuria selezionerà fino a un massimo di tre enti, a cui verranno assegnati grant a fondo perduto rispettivamente da 50mila, 40mila e 30mila euro messi a disposizione dalle Fondazioni promotrici e da Intesa Sanpaolo e verrà offerta la possibilità di beneficiare di un finanziamento agevolato fino a 50mila euro erogato da Intesa Sanpaolo e di un conto corrente a condizioni agevolate per 36 mesi, inclusa una carta di debito con canone mensile gratuito. Nella stessa occasione verranno pianificate le sessioni di mentorship erogate dai programmi di incubazione partner del progetto, Sono previste ulteriori riconoscimenti per i progetti finalisti, il cui elenco completo è disponibile nel Regolamento del bando.

Per leggere il regolamento completo, scoprire tutti i dettagli e candidarsi vai al sito welfarecheimpresa.it