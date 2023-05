Il solito cinema dei disastri italiani

Solito cinema. Abbiamo già visto tutto, ma ogni volta è scandaloso.

Le fasi che si susseguono sono sempre le stesse, e direi che sono cinque.

C’è un evento catastrofico, in questo caso una alluvione. Le fasi che si susseguono sono sempre le stesse, e direi che sono cinque. La prima è di sgomento: tutti sui social pubblicano immagini di fiumi d’acqua, in caso di terremoti di case sbriciolate. La seconda è la rabbia per il mancato allarme: perché non ce l’hanno detto? In effetti in Emilia Romagna l’allarme c’è stato, e in tempo, ma nessuno si aspettava una cosa del genere.

La terza è la ricerca del colpevole

La terza è la ricerca del colpevole: perché non sono stati puliti i fiumi, i torrenti, le caditoie e i canali di scolo? La quarta fase è sui fondi: ci sono ma non sono stati spesi, ci sono ma questo e ma quello.

La quinta: il post alluvione, l’inchiesta e soldi mai assegnati per la ricostruzione

La quinta fase è il post alluvione: una bella inchiesta della quale non si vedrà mai la fine. Soldi che alla fine per la ricostruzione non vengono mai assegnati e le case che ognuno si deve sistemare perché sennò aspetta e spera. E poi non se ne parli più, almeno fino alla prossima volta…