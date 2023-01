Kenya, barca si ribalta con 12 italiani a bordo: tutti in salvo

Notizia scioccante e tragedia quasi sfiorata in Kenya, a causa di una barca che si è ribaltata al largo del villaggio di Watamu. Molto spavento e anche alcune vittime, con ben 12 italiani a bordo, fortunatamente tutti messi in salvo.

Si registrano, però, tre persone morte, tutte del Kenya, tra cui due bambini.

Si ribalta barca in Kenya: si salvano i turisti italiani

Il Kenya oggi è stato protagonista di uno spiacevole evento, a causa del naufragio di un’imbarcazione avvenuto questa mattina, Sabato 21 Gennaio 2023. Diverse le persone coinvolte, tra cui anche un gruppo di italiani che si trovavano lì come turisti, dalle parti del villaggio di Watamu.

Il numero dovrebbe aggirarsi intorno alle 27 persone circa, tra cui 12 italiani e 15 keniani, mentre si registrano almeno tre decessi, tutti di origine keniana. Tra questi ci sono due bambini (un maschio e una femmina) e una donna, anche se nomi ed età non sono stati ancora idenfiticati e diffusi. Per adesso si contano soltanto tre vittime, ma molti sono ricoverati presso l’ospedale di Watamu, tra cui anche una donna italiana.

Un salvataggio decisivo per la sopravvivenza, avvenuto nel primo pomeriggio. Una volta messi in salvo, alcuni di loro hanno rilasciato dichiarazione, come trapelato dal sito ufficiale di ANSA. Tra questi un ragazzo di 23 anni di Grosseto, in Kenya come turista, di nome Matteo Balbi:

“Ci siamo salvati perché eravamo sul tetto della barca e grazie allo staff di un’altra imbarcazione che ci ha recuperato subito e ci ha portato a riva. Siamo stati fortunati, altri che erano sotto sono rimasti incastrati e non sono stati recuperati subito”.

Una testimonianza importante, che certifica quanto sia stato fondamentale il salvataggio tempestivo, nella speranza che i tanti feriti – attualmente ricoverato – possano sopravvivere.

Nei prossimi giorni si potranno avere ulteriori notizie a riguardo.

