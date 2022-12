La colpa sempre alla bionda, chissà perché

In questi giorni, a leggere o a guardare la televisione, sullo scandalo dei soldi che il Qatar ha pagato a esponenti del parlamento europeo perché influenzassero i lavori in suo favore, pare che tutto si riduca al fatto che una greca bellissima insieme al fidanzato italiano abbiano preso sacchi di soldi. Tutto il resto passa in secondo piano. Peccato che per i contribuenti ed elettori italiani della tizia greca – seppur assai affascinante – interessi poco.

Ci sono altre cose che dovrebbero essere messe in luce

La prima? Che tutto questo è avvenuto all’interno di un gruppo ben preciso, che è quello dei Socialisti e Democratici, all’interno del quale ci sono tutti gli esponenti del Partito Democratico e della sinistra italiana. Quindi, è uno scandalo a sinistra, almeno per adesso. Ed è uno scandalo bello grosso, che rischia pure di allargarsi.

Antonio Panzeri, l’ex sindacalista che oggi tutti fanno finta di non conoscere



La seconda cosa da mettere in luce è che un ruolo chiave, tanto che hanno arrestato tutti, ce l’aveva un ex sindacalista della Cgil, Antonio Panzeri, che a Milano conoscono tutti perché è stato per tanto tempo uno dei cacicchi dei Ds, “capo” di tutta quella corrente che aveva una cinghia di trasmissione sindacale, tanto che in Regione Lombardia ai tempi eleggevano un consigliere regionale, un gruppo di parlamentari a Roma e – appunto – un esponente al Parlamento Europeo.

Antonio Panzeri non è un esponente di destra, non è un leghista, non è uno di Forza Italia. E’ innestato nella sinistra milanese e lombarda, e oggi fanno tutti finta di non conoscerlo, ma io ricordo bene quando andavano a leccargli i piedi per cercare di emergere. Anche gente oggi assai in vista.

La disparità di trattamento

Terzo. La disparità di trattamento. Ci hanno fatto due palle così per eventuali soldi dalla Russia a Salvini e Meloni, soldi che non hanno mai trovato, neanche mezza banconota.

E quando trovano sacchi di denaro dal Qatar danno tutti colpa alla bionda greca e non al sindacalista italiano? Non so, mi puzza di rimozione. Rimozione di un concetto chiave: gli uomini onesti e gli uomini disonesti non sono divisi tutti da una parte o tutti dall’altra, ma compongono ogni partito in egual misura perché semplicemente è la società che è così, e i partiti non sono altro che lo specchio della società.

Con buona pace della superiorità morale che qualcuno pensa di avere.