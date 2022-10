Roadshow “Salute”, Lettino: “Nell’Ircss di Monza la ricerca si unisce all’assistenza”

Proprio a Monza, sede della settima tappa del roadshow Salute, un bene del territorio. I presidi territoriali e il futuro della sanità in tutte le province lombarde, promosso da Federfarma con il supporto organizzativo di Inrete, nei giorni scorsi è avvenuto un passaggio di valore per la sanità lombarda. Conferenza Stato Regioni ha dato l’ìok alla trasformazione in Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) dell’Ospedale San Gerardo assieme Fondazione Mamma Bambino Monza Brianza (FMBBM) e alla Fondazione Tettamanti.

“Costituiranno – ha dichiarato Lettino – un unico ente raggruppando le proprie eccellenze cliniche e di ricerca.

Lettino: “Una grande acquisizione”

“E’ una grande acquisizione per noi medici- commenta ai microfoni di True-News.it, Maddalena Lettino, Direttore Unità operativa complessa Cardiologia, ASST Monza, Ospedale San Gerardo. Gli Irccs aggiungono quello che già abbiamo all’interno dell’ospedale: un insieme di eccellenze tra professionisti e protagonisti delle università.

L’obiettivo è mettere la ricerca allo stesso livello dell’assistenza e dell’insegnamento”