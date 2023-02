Lufthansa, in tilt i sistemi informatici con voli cancellati: cosa succede negli aeroporti?

Lufthansa, in tilt i sistemi informatici della compagnia di volo in tutto il mondo. Diversi problemi a tanti passeggeri che in queste ore avrebbero dovuto mettersi in volo con la nota compagnia tedesca.

Lufthansa, in tilt i sistemi informatici con voli cancellati

La compagnia di volo tedesca Lufthansa sta facendo i conto con problemi informatici che ha mandato in tilt aeroporti di tutto il mondo. I problemi riguardano le operazioni di check-in, la gestione dei bagagli e le operazioni d’imbarco.

Secondo l’agenzia d’informazione Bloomberg, a causa del tilt informatico la compagnia starebbe al momento lasciando in pista tutti voli procedendo a cancellazioni continue. Il personale di terra di Lufthansa incoraggia le persone prenotate su voli interni a scegliere soluzioni alternative, a partire dal treno.

Global IT system outage for @Lufthansa_DE flight planning system.

Planes will be boarded manually but system needs to be operational for departure.#MSC2023 #munichsecurityconference #IT #security pic.twitter.com/MTOh1d4loH — Benjamin Rohé 🇪🇺🇩🇪 🇸🇪 (@benjaminr) February 15, 2023

Cosa succede negli aeroporti?

Gli aerei vengono dirottati verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf. I sistemi per l’imbarco risultano non operativi dalla mattina, interessando in particolare gli scali di Monaco e Francoforte. Lo afferma la stessa compagnia, come riporta lo Spiegel. “Attualmente le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa sono interessate da un’interruzione informatica”, ha twittato la compagnia. “Questo sta causando ritardi e cancellazioni di voli. Ci rammarichiamo per i disagi che questo sta provocando ai nostri passeggeri”.

Intanto, domani è previsto un grande sciopero negli aeroporti tedeschi: sette scali, compresi gli hub di Francoforte e Monaco, hanno organizzato una protesta di un giorno per sostenere la loro richiesta di salari più alti. Lo ha annunciato il sindacato dei Verdi. Sono previsti ritardi e cancellazioni per decine di migliaia di passeggeri, in particolare quelli che viaggiano su voli nazionali. “I lavoratori stanno esercitando pressioni congiunte sui rispettivi datori di lavoro perché i negoziati finora non hanno ottenuto alcun risultato“, ha dichiarato la vicepresidente di Verdi, Christine BehleWorkers, in un comunicato. La protesta di 24 ore riguarderà gli scali di Bremen, Dortmund, Francoforte, Amburgo, Hanover, Monaco e Stoccarda.