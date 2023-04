Lo stile antiberlusconiano

Quindi, Silvio Berlusconi. Un leader, sicuramente. E come tutti i leader è stato ed è molto divisivo. Certo, la vecchiaia ha spuntato gli spigoli di molti, ma non di tutti. Ad esempio la giustizia italiana ha ritenuto di doverlo processare fino a pochi mesi fa per cose successe oltre 10 anni fa. Amen.

Berlusconi in ospedale può avere tante letture, e umanamente l’unica cosa da dire è “coraggio”. Quello che si dice a chiunque sieda in un letto a lottare per la propria vita, che ne abbia alle spalle tanta o – a maggior ragione – se ne ha poca. Il Movimento 5 Stelle non ha ritenuto di dire nulla, nella prima giornata di apprensione per il leader azzurro. Non risultano neanche dichiarazioni di Schlein.

Lo stile è come il coraggio

Del resto lo stile è come il coraggio, c’è chi ce l’ha, e chi invece non l’ha mai avuto. E chi non ce l’ha, non se lo può dare.