Bonaccini dice cose intelligenti su Meloni

Finalmente un po’ di rispetto per gli elettori. Questa è una cosa che fa infuriare la sinistra radicale che molto spesso è pure radical, ovvero che schifa chi la pensa diversamente. Stefano Bonaccini dice una cosa ovvia: che Giorgia Meloni è una tipa capace.

Meloni sa gestire il partito, il suo partito, che guida con mano ferma.

Chiaro, capace di fare cose che non sono condivise dal Pd. Ma capace. Quantomeno più capace del Pd nel rastrellare i voti, nel parlar chiaro alla gente. Se poi parla alla pancia o alla testa è un’altra cosa, ma quantomeno ci parla. E sa gestire il partito, il suo partito, che guida con mano ferma.

Apriti cielo! Bonaccini non avrebbe mai dovuto permettersi di dire che donna Giorgia è capace

Apriti cielo! Bonaccini non avrebbe mai dovuto permettersi di dire che donna Giorgia è capace. Sono gli elettori che sono imbecilli che hanno votato una incapace. Si dirà: gli elettori hanno votato pure Giuseppe Conte, ma almeno in quel caso avevano l’aggravante di non sapere chi fosse questo oscuro avvocato. E’ spuntato fuori dopo, mentre lei lo sapevano benissimo perché è sulla scena da 20 anni. Quello che gli elettori non sanno, a dirla tutta, è chi guida la sinistra. Più che mancanza di parole d’ordine, tra i democratici, è mancanza di una bocca che le pronunci. Ma ora il congresso almeno su questo farà chiarezza. Sempre che non siano nuove scissioni all’orizzonte…