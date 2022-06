La debacle di chi ha troppe scarpe in cui stare

Intanto, mentre c’è chi tiene il piede in due scarpe, la situazione è questa.Il costo dell’energia è schizzato in alto, e lo farà ancora di più. Stesso discorso per il grano.

L’Europa ha mandato miliardi di euro a Zelensky e all’Ucraina, e intanto ha mandato ancor di più a Putin per acquistare il gas. E per non farsi mancare niente compra pure il gas dagli americani a prezzo triplicato. Per conseguenza di questo l’inflazione galoppa e ormai la benzina a oltre 2 euro non fa più impressione, e non fa più notizia. Anche gli stipendi – almeno a Nord – stanno salendo per alcune figure professionali (come i contabili e i ragionieri), mentre da altre parti fanno la fame.

Si riduce il potere d’acquisto e la gente, dopo l’estate, avrà di che arrabbiarsi. Ma tanto ormai la legislatura sarà praticamente finita, e Draghi sarà in procinto di accasarsi da qualche altra parte. E inizierà un’altra infinita campagna elettorale lunga mesi. Diranno che il Pd è il partito del potere bancario, diranno che la Meloni è fascista, che Conte dà i soldi a chi non fa niente, che Salvini vuole sfasciare l’Italia e che Berlusconi fa ancora i festini a casa sua. E tutto ricomincerà da capo, in un eterno carosello alimentato a caro prezzo dai nostri soldi.