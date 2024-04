La nostra inutile privacy

Il 30 aprile 2024 “scadono” i consensi per farsi mandare le ricette via mail o via sms, in Lombardia. E quindi bisogna accedere al proprio fascicolo sanitario e – se si vuole continuare a ricevere queste comunicazioni – fornirli nuovamente. Perché? La motivazione è una sola: garante della privacy.

L’assurda necessità di dire “sì, lo voglio”

Un tempo nessuno si sarebbe sognato di “obbligare” i cittadini a dire: sì, voglio ricevere la ricetta sul telefonino. Semplicemente, avrebbero attivato il servizio e tutti avrebbero ringraziato sentitamente. Invece ora no, bisogna dire “sì, lo voglio”. Come bisogna dire “sì, lo voglio”, ogni volta che si entra sul sito di un giornale, di uno shop online eccetera eccetera. Come se quell'”acconsento” sia davvero una scelta. La gente invece, in tutto il pianeta, clicca e basta. Tanto chissenefrega se hanno i nostri cookie, che per la maggior parte delle persone sono ancora i biscotti inglesi. E soprattutto: c’è un’alternativa a dar loro (che poi loro chi? Per molti è materia sconosciuta) il consenso per navigare su quel tal sito? No, non c’è. E se c’è, è troppo faticosa da cercare e applicare. Ma si fa così, perché ci viene ordinato dalle nuove norme sulla privacy.

Una proposta: aboliamo i consensi sul web ma anche il telemarketing selvaggio

Risultato: ci mettiamo più o meno mezzo secondo a schiacciare “acconsento”, tutte le volte. Moltiplichiamo quel mezzo secondo per le decine di miliardi di ricerche, e avremo un prezzo in tempo sprecato che è idiotamente altissimo. Poi, e questo lo dico perché mi sale dal cuore, nell’unico caso in cui davvero vorremmo tutelata la nostra privacy, ovvero il nostro telefono, ovvero la nostra quiete che non deve essere interrotta da inutili telefonate di marketing, tutti se ne fregano. Dobbiamo schiacciare acconsento per navigare perché sennò qualche gigante della Silicon Valley sa se compriamo le mutande nere o bianche, e nessuno si preoccupa se continuano a venire attivati contratti perché rispondiamo “sì” invece di “pronto”. Piccola proposta: levate completamente i consensi sul web e vietate il telemarketing selvaggio. Magari vedrete che il cittadino è più contento.