Il declino del centro moderato in Italia

E’ incredibile come per il centro moderato, quello che non è giustizialista ma garantista, che non è becero ma riflessivo, quello che per decine di anni è stato la casa di gran parte dei voti degli italiani, che poi hanno iniziato ad ondeggiare di qui e di là ogni 4 anni, non ci sia pace.

Il dualismo impossibile tra Calenda e Renzi al Terzo Polo Gli ultimi scazzi alla Camera e al Senato in Forza Italia fanno il paio con il dualismo impossibile tra Calenda e Renzi al Terzo Polo. Entrambe le situazioni hanno l’epicentro del problema in Lombardia, dove i renzian-calendiani hanno fatto un risultato pessimo, e dove Forza Italia è ormai al lumicino sia in termini di risultati alle urne sia in termini di peso sulle scelte strategiche. Gli italiani nn capiscono e non vogliono neppure sforzarsi di capire raccolte firme contro capigruppo Sono tutti movimenti peristaltici, intestini, roba di bassa cucina che gli italiani aborrono. E infatti non votano. Non capiscono e non vogliono neppure sforzarsi di capire raccolte firme contro capigruppo, questioni inerenti i coordinatori regionali o i capidelegazione. Hanno ragione a non voler capire niente di tutto questo. Perché nella politica contano le idee e non le posizioni di potere. E questo, purtroppo, è proprio quello che manca al centro moderato oggi in Italia. Qualche idea, che sia magari anche un po’ chiara.