Quattro incidenti in meno di due settimane: desta preoccupazione quanto sta avvenendo sui tram milanesi. Dall’episodio in via Vittorio Veneto – che ha lasciato due vittime e 54 feriti, con un Tramlink di nuova generazione protagonista – a quelli di via Galvani e via Curiel: la cronaca recente sembra scritta apposta per togliere serenità a chi viaggia e smascherare le presunte garanzie di sicurezza.

Il principio d’incendio sulla linea 27

Non c’era bisogno poi dell’ultima mattinata di apprensione in via Marco Bruto, quando la linea 27 ha iniziato a sputare fumo e scintille sotto il pantografo – ovvero la spina dorsale elettrica del tram. Lo hanno visto tutti: non appena il conducente e i passeggeri si sono resi conto dell’anomalia, è stata immediatamente richiesta assistenza ai soccorsi tramite il numero di emergenza 112. I vigili del fuoco hanno evitato il peggio, nessun ferito o intossicato.