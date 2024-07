Sempre più americani pensano che Trump sia stato salvato dalla Madonna di Fatima

Perchè leggere questo articolo: La Madonna di Fatima è intervenuta per salvare la vita di Donald Trump? I legami del candidato repubblicano con padre Andre Mahanna. Le voci di un esorcismo alla Casa Bianca e quella coincidenza: la Vergine apparve ai pastorelli il 13 luglio. Proprio il giorno dell’attentato di Butler…

(di Sallustio Santori)

In una Convention repubblicana in corso a Milwaukee nella quale Dio viene invocato ad ogni piè sospinto, dalla pastora protestante che in apertura dei lavori ha citato Deuteronomio 31:6 per ricordare che l’Altissimo è al tuo fianco (evidentemente di Donald Trump) e quindi niente devi temere, si parla anche della Madonna e segnatamente di quella di Fatima. Si sta facendo sempre più strada, nei partecipanti all’evento che il 18 luglio ha incoronato Trump come candidato repubblicano per la corsa alla Casa Bianca, l’idea che la Madonna di Fatima sia intervenuta a salvare la vita del potenziale prossimo presidente Usa. E attenzione, non si tratta solo di voci.

Il sacerdote ucraino “Ho pregato per Trump prima dell’attentato”

La prima, e qualificata fonte, che interpelliamo è la Catholic News Agency che, il 14 luglio scorso (quindi nell’immediatezza dell’attentato a Trump in quel di Butler, Pennsylvania) ha pubblicato la testimonianza di un sacerdote cattolico ucraino, padre Jason Charron, che poco prima dell’attentato si è trovato con un gruppo di 15-20 persone intento ad assistere all’inizio del discorso di The Donald. “Ho detto ai fedeli: ho pregato per lui e la sua sicurezza, ma anche voi dovete pregare perché c’è gente che vuole uccidere Trump”. E pochi minuti dopo: “C’è stata questa specie di rumore indefinito, e la gente ha cominciato a scappare. A quel punto ho saputo che erano colpi d’arma da fuoco”.

Da notare che padre Charron non era lì per caso. Sempre la CNA racconta che è stato lo staff della campagna elettorale trumpiana a chiedere la sua presenza per una benedizione del comizio. E in un podcast, Pints with Aquinas (Birretta con San Tommaso d’Aquino), il sacerdote ha spiegato: “La mia era una preghiera di protezione. Era per il recupero delle giuste relazioni nella nostra società – relazioni a livello individuale, familiare, sociale – tale che la nostra nazione sarebbe tornata grande di nuovo al cospetto di Dio. E il nostro Paese sia reso di nuovo grande, ho detto, che l nostro mondo sia reso di nuovo grande, al cospetto di Dio”. Poi ha stretto la mano al presidente, avvicinatosi per salutare la folla: “Ho parlato con lui della situazione in Ucraina e gli ho stretto la mano. Non è stata una conversazione molto approfondita”, ricorda padre Charron.

La Madonna di Fatima ha salvato Trump come fece con Giovanni Paolo II?

E fin qui la cosa rientra nella fede. Ci potete credere o meno, ma un prete era presente a Butler e ha chiesto di pregare per Trump poco prima che gli sparassero. Il fatto è che circola una vicenda aggiuntiva. Questa: Trump si sarebbe salvato perché anche se non cattolico, egli avrebbe dimostrato rispetto della Madonna di Fatima. E attenzione: lo dice un esorcista cattolico, come riferisce David Murgia, serio e quotato giornalista cattolico, sul suo blog Il segno di Giona. Secondo l’esorcista Jlim Blount, predicatore molto noto in America, quando è stato eletto, Trump ha chiamato alla Casa Bianca un sacerdote, padre Andre Mahanna, religioso maronita attivo in Colorado amico di Blount e con base anche a Roma. E gli ha fatto benedire ed esorcizzare la Casa Bianca. A dirla tutta non c’è niente di certo sull’esorcismo. Ma c’è comunque una foto di padre Mahanna insieme a Trump ed una statuetta della Madonna di Fatima, statuetta che sarebbe rimasta alla Casa Bianca negli anni della presidenza del tycoon americano.

Trump, padre Mahanna e la coincidenza del 17 luglio

Padre Mahanna, peraltro, essendo libanese è comunque riuscito a diventare un contatto rispettato e conosciuto dall’ex presidente americano, con il quale si è sempre confrontato chiedendo l’intervento di The Donald in favore del Libano e del Medio Oriente. Non solo: alla Casa Bianca, sempre secondo Blount, Trump avrebbe fatto costruire una cappella dedicata alla Madonna di Fatima e si celebrerebbe tre volte la settimana la Santa Messa. Chi la celebrerebbe? Proprio padre Mahanna. E a proposito: l’attentato è stato il 13 luglio, così come il 13 luglio 1917 la Madonna a Fatima è apparsa rinnovando l’invito ai pastorelli, oggi Santi, per il 13 agosto dello stesso anno.

La morale? La morale è che quindi Trump sarebbe stato salvato, come Giovanni Paolo II, dalla Madonna in persona così come la Madre di Dio è intervenuta a salvare il Papa polacco nell’attentato del 13 maggio del 1981. Se davvero ci sia stato l’esorcismo al 1600 di Pennsylvania Avenue, questo resta nel mistero. Ma, torniamo a ripetere, non sono pochi a vedere nello scampato pericolo di Trump l’intervento divino. A proposito: il candidato a vicepresidente, JD Vance, si è convertito al Cattolicesimo nel 2019. Anche questo è un segno? Saperlo…