Nella giornata di ieri, un grave incidente sul lavoro ha sconvolto la comunità di Selvazzano Dentro, in provincia di Padova. Un operaio 22enne, cittadino senegalese residente nel capoluogo euganeo, ha perso la vita in un capannone industriale durante un’operazione di manutenzione.

La trappola nel cilindro: la dinamica del decesso sul colpo

Stando ad una prima ricostruzione fornita dagli inquirenti, il giovane stava effettuando il rabbocco del fluido in un macchinario quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto incastrato all’interno di un cilindro dell’apparato. L’impatto, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, è stato fatale e il decesso sarebbe avvenuto all’istante a causa delle gravi lesioni riportate.

Corsa contro il tempo: ferito un collega nel tentativo di soccorso

L’incidente ha coinvolto anche un altro lavoratore: un collega della vittima è rimasto ferito alla mano destra nel tentativo disperato di prestare soccorso e liberarlo dal macchinario. Le sue condizioni non sono state giudicate gravi, tuttavia ha necessitato delle cure mediche del personale del Suem 118, prontamente intervenuto sul posto assieme ai Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Sotto la lente dello Spisal: verifiche sulle norme di sicurezza nel capannone

Oltre ai militari dell’Arma, è stato chiamato a intervenire anche il personale dello Spisal, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Lo Spisal sta ora lavorando per chiarire l’esatta sequenza dei fatti e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nel capannone dove si è verificato l’incidente.

Scia di sangue nelle fabbriche: due morti bianche in 48 ore

Secondo quanto riferito, questa tragedia si inserisce purtroppo in una scia di infortuni mortali rilevata negli ultimi giorni: appena due giorni prima, un episodio analogo era costato la vita ad un operaio di 30 anni a Modugno, nel Barese. Le autorità raccomandano massima attenzione e vigilanza sul rispetto rigoroso delle procedure di sicurezza. Gli accertamenti sul dramma di Selvazzano Dentro proseguiranno nei prossimi giorni per accertare eventuali responsabilità e scongiurare nuove simili tragedie.