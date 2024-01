Lo shopping “sacrificato” di Arianna Meloni…ma chi la conosce?

Arianna Meloni, sorella del Signor Presidente del Consiglio, ha una vita sfiancante. O almeno questo è ciò che trapela dalle sue ultime dichiarazioni in cui, mesta, racconta di “fare tanti sacrifici” pur di svolgere il proprio ruolo politico. Nella vita, infatti, fa la Responsabile della Segreteria Politica e del Tesseramento di Fratelli d’Italia, dal 23 agosto scorso. E già non ne può più. Nell’incantevole cornice del Congresso del partito (della sorella), infatti, si è lasciata andare a una toccante confessione: “È un periodo molto difficile, siamo molto attaccati, ce lo dobbiamo dire, pensano di farci saltare il sistema nervoso”. Che succede ad Arianna? Cosa la turba così profondamente? Ha rimediato pure lei un compagno che propone threesome a qualunque collega donna gli capiti a tiro? No, il problema – che la nostra qui definisce “sacrificio” – è che le tocca rinunciare allo shopping. Non se la sente, troppo in vista. Arianna Meloni, come dire, ma chi ti sa?

Arianna Meloni rinuncia allo shopping: un “sacrificio” necessario?

Ha dovuto dire no allo shopping. Arianna Meloni ne parla apertamente al Congresso di Fratelli d’Italia, con grande amarezza. Ecco le sue commoventi parole: “Le rinunce sono tante. Vi assicuro che non è facile se non puoi più andare a fare una passeggiata con tua sorella al centro di Roma, magari a fare shopping”. Supponiamo si immagini presa d’assalto dalla gente, dai flash dei paparazzi, dagli aspiranti Fabrizio Corona di turno, chissà.

Ma, in fondo, cosa sappiamo di lei? Che è sposata con il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, per esempio. Che in più di un’occasione si è definita “la più ribelle della famiglia” per aver abbandonato gli studi (poi ripresi) a metà strada, cercando di entrare nel mondo del lavoro. Mondo del lavoro che le avrebbe spalancato poi, ad agosto 2023, il Signor Presidente del Consiglio in persona. Nonché sua sorella. Sorella con cui, oggi, non può nemmeno andare a fare shopping. Chi lavora in miniera, per esempio, può. Arianna Meloni, no. Ma, azzardiamo, chi la conosce Arianna Meloni? Cioè: che faccia tiene?

Arianna Meloni, “la più longeva precaria del Lazio”

Alla disperata ricerca di motivi per cui noi tutti dovremmo averla ben presente in viso, troviamo una delle sue più celebri affermazioni: “Sono la più longeva dei precari del Lazio”. È sempre confortante venire a sapere di storie di successo, in questo caso, di bruciante sconfitta al precariato. Certo, da grandi poteri derivano altrettanto grandi responsabilità, diceva l’Uomo Ragno, e quindi ad Arianna Meloni tocca fare sacrifici. Come rinunciare allo shopping ora che ha trovato, finalmente, un impiego. Vorremmo, però, tranquillizzarla: se è vero che sul web girano sue foto, appare difficilissima l’eventualità che fiumane di curiosi possano fermarla per strada, chiedendole selfie o spiegazioni di sorta. Un giro in via del Corso lo può ancora fare, nonostante gli onerosi impegni in politica, nel più sereno anonimato o quasi. Quello che le persone ricordano, infatti, sono le bizzarre affermazioni che, di quando in quando, dichiara a microfoni aperti. Non certo la sua faccia. Sperando che tale osservazione possa farle ritrovare la giusta serenità per andare a far compere, noialtri, figli unici, torniamo al lavoro.