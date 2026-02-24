Vonn e l’incidente che si è trasformato in incubo

Il perché delle complicazioni: la sindrome compartimentale

Una nuova fase di recupero per Lindsey Vonn

ex campionessa statunitense di sci alpino, ha raccontato in un video pubblicato su Instagram di aver rischiato l’amputazione della gamba sinistra dopo il grave incidente avvenuto nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nel filmato, condiviso lunedì 24 febbraio 2026, Vonn ha descritto nei dettagli le conseguenze della sua caduta, avvenuta l’8 febbraio, offrendo un resoconto diretto e lucido sull’accaduto.Dopo essere uscita di pista appena 13 secondi dall’inizio della sua discesa, Vonn ha subito fratture multiple alla gamba sinistra, in particolare alla tibia.. La sciatrice, che già gareggiava dopo una recente rottura del legamento crociato anteriore, ha dichiarato che oltre alle fratture “le sue ferite andavano ben oltre la complessa frattura della tibia, inizialmente dolorosa”.Nella fase successiva all’intervento, la situazione clinica di Lindsey Vonn si è rapidamente complicata a causa della comparsa di una sindrome compartimentale. Si tratta di una— dovuto a gonfiore o sanguinamento interno — può determinare una grave compressione di muscoli, nervi e vasi sanguigni. Vonn stessa ha spiegato: “Quando si subisce un trauma così grave in una zona del corpo che il sangue si accumula e si blocca, fondamentalmente schiacciando tutto”. Questo fenomeno, se non trattato tempestivamente, può portare a danni permanenti ai tessuti e nei casi estremi “può diventare una minaccia per la vita o rendere necessaria l’amputazione dell’arto”.Lindsdey Vonn ha sottolineato nel video l’importanza dell’intervento tempestivo eseguito dal dottor, chirurgo ortopedico della squadra americana”, ha raccontato, riferendosi alla fasciotomia praticata per ridurre la pressione interna della gamba. “Il dottor Tom Hackett mi ha salvato la gamba dall’amputazione”. Vonn ha aggiunto che Hackett si trovava a Cortina solo perché lei stava gareggiando nonostante una recente rottura del crociato: “”. Secondo Vonn, la presenza del medico si è rivelata quindi fondamentale per evitare l’esito più drammatico. Dopo l’operazione e le complicazioni legate alla sindrome compartimentale, Lindsey Vonn ha affrontato un ricovero ospedaliero di due settimane in Italia. Negli aggiornamenti forniti, la campionessa ha indicato di essere stata recentemente dimessa dall’ospedale e di registrare il video che racconta l’accaduto da un hotel. Oltre alla gamba sinistra, ha riportato anche la frattura della caviglia destra nell’incidente.Con la dimissione dall’ospedale, ora si apre per Lindsey Vonn una nuova fase di recupero, descritta come una delle più impegnative della sua carriera sportiva. “L’obiettivo, adesso, è uno solo: tornare a camminare e allenarsi senza dolore”, riporta la sciatrice, che riconosce la gravità delle lesioni ma anche la volontà di proseguire il percorso riabilitativo.