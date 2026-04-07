“Hackerare la mente”, quando la cybersecurity entra nella testa: il saggio di Iezzi e Fusco

La mente umana come nuovo confine della sicurezza informatica

La sicurezza informatica non riguarda più soltanto server, reti e password. Il vero campo di battaglia si è spostato altrove: nella mente umana. È questa la tesi di fondo di Hackerare la mente. Parole, algoritmi e inganni. Come difendere la propria libertà digitale, il saggio firmato da Pierguido Iezzi e Gennaro Fusco. Il libro parte da una constatazione semplice ma dirompente: oggi le tecnologie non si limitano a raccogliere dati, ma influenzano percezioni, emozioni e scelte. In questo scenario, la vulnerabilità principale non è più tecnica, ma cognitiva.

Tecniche di persuasione digitale e attacchi al comportamento

Gli autori introducono il concetto di “cognitive hacking”, una forma di attacco che non punta a violare sistemi informatici, ma a orientare il comportamento umano. Le interazioni digitali quotidiane – dalle email ai social, fino ai chatbot – possono diventare strumenti di persuasione costruiti per attivare reazioni emotive e ridurre il senso critico. Il linguaggio gioca un ruolo decisivo. Le parole, spiegano Iezzi e Fusco, non sono neutre: sono dispositivi capaci di costruire realtà, generare fiducia o creare urgenza. In un contesto digitale, questo potere si amplifica e diventa strategico.

L’impatto dell’intelligenza artificiale sulla manipolazione di massa

A rendere il fenomeno ancora più complesso è l’intelligenza artificiale. I modelli linguistici generativi permettono oggi di produrre messaggi estremamente credibili, personalizzati e coerenti con il contesto. Il risultato è una persuasione “industrializzata”, capace di raggiungere milioni di utenti e adattarsi dinamicamente alle loro reazioni. Una trasformazione che rende le minacce meno visibili e più difficili da intercettare.

Strategie di difesa e nuova alfabetizzazione digitale

Accanto all’analisi dei rischi, il libro propone anche un percorso di difesa. Dalla comprensione dei bias cognitivi all’adozione di pratiche di “igiene comunicativa”, fino alla necessità di una nuova alfabetizzazione digitale, il testo offre strumenti concreti per aumentare la consapevolezza individuale. L’obiettivo non è creare allarmismo, ma fornire chiavi di lettura per orientarsi in un ecosistema informativo sempre più complesso.

Principi democratici e rischi sociali nell’era degli algoritmi

Il tema supera la dimensione tecnica e tocca quello politico e sociale. Nella prefazione, Lorenzo Guerini sottolinea: “È in gioco, sostanzialmente, la democrazia, la sua capacità di preservare, difendere e promuovere i suoi principi e i suoi valori”. Un richiamo che evidenzia come la manipolazione delle informazioni e delle percezioni non sia solo una questione individuale, ma un nodo cruciale per il funzionamento delle società contemporanee.

I profili degli autori

Pierguido Iezzi, ex ufficiale e professionista della cybersecurity, è oggi alla guida di Twin4Cyber, realtà con sede a Cernusco sul Naviglio, ed è attivo in diversi ambiti dell’innovazione digitale e della sicurezza informatica.

Gennaro Fusco, consigliere ecclesiastico dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, unisce competenze giuridiche, economiche e comunicative, offrendo una lettura delle trasformazioni digitali che intreccia tecnologia, cultura e processi cognitivi.