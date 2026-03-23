Cybersecurity Cognitiva: in arrivo il saggio “Hackerare la mente” di Pierguido Iezzi e Gennaro Fusco

Il 3 aprile segna il debutto in libreria di un’opera destinata a rilanciare il dibattito sulla tecnologia e la libertà individuale: “Hackerare la mente. Parole, algoritmi e inganni. Come difendere la propria libertà digitale”. Scritto a quattro mani da Pierguido Iezzi, esperto di cybersecurity , Strategic Director di Zenita e Cyber BU Director Maticmind, e Gennaro Fusco, il saggio sposta il focus della sicurezza informatica dai perimetri tecnici a quelli umani. Il volume è impreziosito dalla prefazione di Lorenzo Guerini, Presidente del COPASIR, e dalla postfazione di Mons. Renzo Pegoraro, della Pontificia Accademia per la Vita.

Iezzi, :“La sicurezza smette di essere solo un tema tecnico”

L’opera esplora una delle minacce più sottili e pervasive del mondo iper-connesso: la manipolazione cognitiva. Attraverso l’uso strategico di interfacce, notifiche incessanti e algoritmi predittivi, l’individuo moderno è costantemente immerso in una rete di stimoli progettati per orientarne il giudizio senza che ne sia consapevole. Secondo Pierguido Iezzi, il saggio nasce dalla constatazione che “una parte sempre più decisiva della sfida si gioca nel modo in cui vengono orientati attenzione, percezione, fiducia e giudizio“. In questo nuovo scenario, la cybersicurezza “assume una dimensione cognitiva, culturale e strategica“, diventando il baluardo fondamentale per la tutela della libertà di scelta.

“Gli algoritmi possono diventare strumenti di influenza”

L’approccio del libro supera la teoria pura per offrire casi reali e strumenti pratici di difesa personale. Il testo si rivolge a una platea eterogenea — dai professionisti del settore agli educatori, fino ai genitori — con l’intento di fornire una bussola per navigare l’era dei condizionamenti invisibili. Come evidenziato dagli autori, il saggio risponde alla “necessità di leggere meglio una trasformazione profonda che riguarda tutti, ben oltre gli addetti ai lavori”, chiarendo come proprio nello spazio intangibile della mente “gli algoritmi possano diventare strumenti di influenza“, rendendo l’inganno digitale una minaccia tanto sottile quanto pericolosa.

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