Perchè questo articolo dovrebbe interessarti? Il primario Domenico Lacerenza candidato governatore del campo largo in Basilicata. Ma Azione si sfila: “E’ Conte a dare le carte. Auguri…”

Basilicata, il campo largo è già un po’ meno largo. Nella serata di mercoledì 13 marzo il centrosinistra ha annunciato la convergenza sul nome di Domenico Lacerenza come candidato governatore regionale in vista delle elezioni del 21 e 22 aprile. E subito sembra essersi giocato il supporto di Azione.

Basilicata, Azione non gradisce Lacerenza: “Conte detta le carte. Auguri”

Questo infatti il commento a caldo di Michele Pittella, dirigente di Azione e già governatore lucano dal 2013 al 2018: “La sinistra ha oramai un leader che dà le carte, detta le regole e definisce il perimetro della coalizione e si chiama Giuseppe Conte. Dopo mesi di spettacolo indecoroso e di veti reciproci il M5s, Pd e Basilicata Casa Comune hanno finalmente scelto il candidato della coalizione di sinistra. Lo abbiamo appreso purtroppo solo dalle agenzie di stampa senza che ci sia stato alcun confronto o discussione, come abbiamo ripetutamente richiesto. Auguri al candidato“.

Basilicata, il passo di lato di Chiorazzo

La convergenza su Lacerenza giunge infatti dopo il veto pentastellato nei confronti di Angelo Chiorazzo, leader del movimento “Basilicata Casa Comune”. Che molti consideravano la scelta vincente. Ma non Giuseppe Conte. Chiorazzo, vicino a Comunione e Liberazione, ha ad ogni modo avuto un ruolo centrale nel trovare l’alternativa in Lacerenza. Sostenuto anche da Pd, M5S, Avs e +Europa. Non da Italia Viva, che dovrebbe appoggiare il presidente uscente, il forzista Vito Bardi. Lo stesso potrebbe fare ora Azione.

Lacerenza si presenta: “Spero di avere una buona vista…”

“Spero di avere una buona vista per poter aiutare a vedere meglio le soluzioni, perché i problemi sono sotto gli occhi di tutti”. Nel frattempo Lacerenza si presenta così, con una battuta un po’ scontata essendo lui di professione primario di oculistica al San Carlo di Potenza. Sessantasei anni, è alla prima esperienza politica. “Mi impegnerò al massimo per essere all’altezza. Posso puntualizzare che io non ho fatto niente. Hanno ritenuto che la mia figura possa essere espressione di un’idea di buon governo e questo mi carica di responsabilità che spero di riempire di massimi contenuti”, ha raccontato ai cronisti.

Basilicata, il campo largo con Lacerenza: “Sanità di qualità a tutti i lucani”