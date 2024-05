Fontana a Futuro Direzione Nord: “In Europa c’è bisogno di Autonomia”

“Il ministro Calderoli ha dimostrato di essere una persona che vuole rispettare le prerogative parlamentari” per quanto riguarda l’autonomia, individuando “una strada più lunga ma rispettosa. C’è qualcuno nel nostro Paese che cerca di creare consenso raccontando delle balle”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord nella sede di Assolombarda a Milano.

Fontana sul bisogno di autonomia in Europa

In vista delle elezioni europee, Fontana ha sottolineato che “proprio l’Europa dimostra che c’è bisogno di maggiore autonomia. Anche all’interno dell’Ue ci deve essere più spazio per i territori, le singole realtà e le Regioni. Le necessità sono diverse e non necessariamente sono le medesime di tutto il Paese”.

Parlando della contrarietà alla riforma dell’autonomia di alcuni amministratori, come il governatore della Campania Vincenzo De Luca, Fontana ha commentato: “De Luca è una persona intelligente, e sa bene che quello che sostiene non è vero. Ha preso questa opportunità per fare una battaglia che va nella direzione di tutelare lo status quo. Anche il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini era il primo favorevole all’autonomia…”.

Futuro Direzione Nord

Oltre 60 relatori lunedì 6 maggio presso l’Auditorium di Assolombarda in via Pantano, 9 a Milano per la XXII Edizione di Futuro Direzione Nord, dal titolo “Road to Europe”. Nell’arco della giornata si alterano numerose istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il governatore lombardo Attilio Fontana e il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli. La kermesse è promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete e in collaborazione con Assolombarda. Media Partner Affaritaliani.it e True-News.it