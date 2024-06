Fedez, non vuoi che i giornali scrivano di te? Piantala di raccontare i caz*i tuoi!

Fedez in crisi, Fedez peggior ufficio stampa di se stesso. Solo la scorsa settimana, accusava i giornalisti di essere “più interessati a cosa faccio la notte che al genocidio palestinese”. Poi, al faraonico release party del wannabe tormentone estivo ‘Sexy Shop’, in feat. con Emis Killa, di pennivendoli ne ha invitati un bel po’, però. Coerente. Come coerente continua a essere il suo atteggiamento. Ostile nei confronti dell’interesse che i media hanno, è vero, verso di lui, non riesce a passare comunque cinque minuti senza tirare almeno una bordata micidiale. Nella sola giornata di ieri, 7 giugno 2024, è riuscito a dire, nel corso di una intervista Twitch allo streamer Grenbaud, come a legarlo a Chiara Ferragni ci fosse oramai una relazione tossica. Non solo, la (ex?) mogliettina ora gli starebbe impedendo di vedere perfino il cane Paloma. Mentre lui “lotta” per ottenere di incontrare i figli Leone e Vittoria “almeno due-tre volte a settimana”. In più, gli amici (“la cerchia”) dell’insalata bionda non gli sono mai piaciuti, è felice di non doverli frequentare più. Federico, ma ti vuoi fare i caz*i tuoi?!

Fedez parla solo di sé, ma non si può scrivere di lui

Fedez, metaforicamente, urla ogni giorno: “Non guardatemi!”. Mentre esce di casa in drag cantando in playback ‘Look at me’ di Geri Halliwell. Nella chiacchiera con tale Grenbaud (se hai 16 anni, è molto famoso) non passa secondo senza lanciare frecciate contro l’intero mini-mondo Ferragnez. “Mi attaccano perché mi sono fatto vedere in giro con una modella ventenne. Quando se sei donna ed esci con uno più giovane, sei una figa. Puoi farci anche una scritta sulla torta di compleanno per vantarti dell’acchiappo”. Il riferimento qui è alla sorella dell’insalata bionda, Valentina. Che aveva appunto festeggiato l’ultimo fastoso genetliaco facendosi scrivere sul fucsia dessert celebrativo: “31 anni e ancora rimorchio i 2000!”. Federico Lucia lascia intendere anche come la gabbia ‘Ferragnez’ lo castrasse pure nell’ambito lavorativo: “A Sanremo 2025 andrei sì, con un buon progetto. E almeno potrei fare il caz*o che voglio, a differenza delle altre volte. Amadeus lascia molta libertà, è vero. E infatti non mi riferivo a lui”. Non si contano gli amici tamarrissimi che compaiono ogni cinque secondi nelle sue storie Instagram e che negli ultimi anni nessuno aveva mai visto insieme al nostro. Li avrà conosciuti tutti dopo il pandoro-gate? Osiamo dubitarne. Prima del tracollo, il rapper Federico era implicitamente ‘censurato’ in pensieri, parole, opere e pubbliche frequentazioni. Ma se oggi riuscisse a farsi i caz*i propri per cinque minuti di fila, lo ribadiamo, nessuno lo saprebbe. Nè ne scriverebbe. Il nostro sta mettendo in atto un complesso sistema di ego e leve, insomma. Il cui fine ultimo è sputtanarsi, diciamo, da solo. Solidarietà al suo ufficio stampa che vede l’erba dalle parte delle radici ogni volta che Federico apre bocca. O posta una boiata gossippara. Un lavoro usurante.

Valentina Ferragni, la bordata a Fedez sul fidanzato più giovane

Federico sta facendo tutto da solo (ed è un incubo)

Deve sentirsi come Tiziano Ferro la prima volta che ha percepito di ‘poter’ fare coming out. Dopo anni di gabbia dorata, Fedez finalmente si pensa libero e quindi, per quanto non voglia “buttare fango sulla madre dei miei figli”, lo fa lo stesso, è più forte di lui. Ogni minuto. Arriva a dire, come abbiamo già scritto, che l’insalata bionda non gli starebbe permettendo di vedere nemmeno il cane Paloma. Che megera! Il tutto con la speranza (ma chi ci crede?!) che siti e giornali non riprendano le sue parole, di stoccata in stoccata. Federico, dai. Ora vivi a Rozzano, non in un funghetto di Puffolandia! L’impressione è che Fedez non sia reduce da un divorzio ma dal termine di un contratto commerciale firmato con grande entusiasmo. Ma senza leggere le clausole sottostanti. Tante, troppe, scritte in piccolissimo. Chi ci bada mai? Ed è così che poi ti ritrovi con le telecamere in casa h24, per la serie Prime Video ‘Ferragnez’, a urlare dal bagno che “Queste non mi lasciano manco ca*are in pace!”. Fedez come Guccini ne ‘L’Avvelenata’, insomma, neanche dentro al cesso possedeva un suo momento. Così oggi sputa fuoco e ce l’ha con tutti: dai giornalisti alla ex, passando per i colleghi rapper, i parenti di lei, i follower che si permettono di criticarlo. Quando, in realtà, l’unica cosa di cui avrebbe, con ogni evidenza, bisogno sarebbe solo un poco o tanto di silenzio. Ma un bel tacer non fu mai instagrammato. E allora va bene, continuasse pure a scroccare le frecce con tutto l’arco. Senza poi frignare contro i pennivendoli cattivi, però. Ora sta facendo tutto da solo. E, a giudicare dai risultati, forse è proprio per questo che la ‘cerchia’ Ferragnez preferiva tenerlo in gabbia.