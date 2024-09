Stromboli, in onda la fiction della discordia tra incendi e polemiche

Perché leggere questo articolo? Domenica sera andrà in onda su Rai Uno “Sempre al tuo fianco”. Nell’estate del 2022 riprese della fiction sulla Protezione civile avevano causato un devastante incendio. Gli abitanti di Stromboli non hanno ancora ricevuto indennizzi, e chiedono lo stop della serie

Estate 2022. Un incendio distrugge un intero versante di Stromboli. La fiamme devastano gran parte della vegetazione dell’isola. Il bilancio si aggrava poche settimane dopo, quando un’alluvione di fango travolge case e persone. La causa scatenante del disastro? Una fiction Rai. “Sempre al tuo fianco” è il titolo dello sceneggiato che, ironia della sorte, racconta le gesta della Protezione Civile. La serie della discordia, dopo numerosi rinvii, approda in tv.

Stromboli, su Rai Uno la fiction della discordia

“Sempre al tuo fianco” andrà in onda a partire da domenica, in prima serata su Rai Uno. Protagonista della serie interamente ambientata sull’isola è Ambra Angiolini, nei panni della responsabile del rischio vulcani della Protezione Civile. Peccato solo che un incidente durante un le riprese resero un incendio che avrebbe dovuto essere “controllato” in un disastro ambientale, con danni stimati per oltre 16 milioni di euro.

Stromboli e i suoi abitanti si stanno ancora leccando le ferite, mentre la Rai – dopo un paio di rinvii – ha deciso di mandare in onda lo sceneggiato. A due anni dal disastro i cittadini – a ogni pioggia costretti ad armarsi di secchiello e vanga per spalare – non hanno ancora ricevuto indennizzi. Mentre la giustizia deve ancora fare il proprio corso, svelando i colpevoli del misfatto.

Stromboli, un vulcano di polemiche

“La fase preliminare delle indagini si è conclusa e sono stati individuati i responsabili: è stato dimostrato che la Rai non ha colpe“, ha spiegato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Così a viale Mazzini, hanno deciso di mandare in onda la fiction della discordia, dopo averla rinviata per due stagioni. La decisione – è il caso di dirlo, vista l’ambientazione a Stromboli – ha scatenato un vulcano di polemiche.

I cittadini di Stromboli avevano a gran voce chiesto la cancellazione di “Sempre al tuo fianco”. O, quantomeno, il rinvio fino alla conclusione delle indagini e i risarcimenti, ma nessuna delle due ipotesi si è ancora concretizzata. Adesso che la fiction si appresta ad andare in onda, è scattata una campagna di boicottaggio. A guidare il fronte del “no” sono gli imprenditori turistici di Federalberghi isole Eolie. “A Stromboli si contano i danni economici causati dall’allerta rossa per l’attività vulcanica degli scorsi giorni, che ora sembra in via di stabilizzazione.

Campagne social contro e nessuna conferenza stampa per la fiction

“Invito chiunque abbia a cuore la salvaguardia di un paradiso in terra a scrivere sulla bacheca ufficiale della Rai su Facebook la propria intenzione di boicottare la fiction che ha lasciato una ferita ancora aperta sull’isola di Stromboli”. Lo scrive sui social Rosa Oliva, presidente della Proloco locale. “ Non si faccia neppure pubblicità – dice – devono cadere nell’oblio totale. Hanno distrutto una delle più belle isole al mondo”. Invito prontamente raccolto dagli isolani. Sui social non si contano i messaggi contro la serie. La Rai, nonostante l’estraneità ai fatti riconosciuta dalle indagini preliminari, curiosamente non ha organizzato alcuna conferenza stampa per il lancio della fiction. “Da questa stagione tv abbiamo deciso di prevedere le conferenze solo per le serie evento: il rito dell’incontro stampa istituzionale ci sembra un po’ superato, vorremmo privilegiare altri mezzi” è stata la giustificazione fornita da Ammirati.