Contestazione al concerto di Calcutta a Milano, il surreale sondaggio di Morgan

Perchè leggere questo articolo? Il pubblico del concerto milanese di Calcutta resta fuori a evento iniziato e grida “Vergogna”. Morgan su Instagram: “Perchè mi ha fatto licenziare…” Non è ovviamente così, come ricorda Selvaggia Lucarelli

Contestazione al concerto di Calcutta all’Ippodromo di Milano nella serata di mercoledì 17 luglio. Diversi fan erano ancora in coda per riuscire ad entrare quando l’esibizione del cantautore romano è iniziata. Qualche tensione e, come testimoniato dai video circolati sui social, cori nei confronti degli organizzatori al grido di “Vergogna“. Malumore solo in parte attenuato dal fatto Calcutta si è reso disponibile a reinterpretare alcune delle prime canzoni della scaletta.

Live Nation, interpellata da Rolling Stone, ha minimizzato: “C’è stato un picco di pubblico a ridosso dell’inizio del concerto e si è creata coda, che abbiamo gestito al meglio come sempre. La cosa è stata poi ampiamente risolta, anche con i due pezzi in più fatti da Edoardo per i pochi che si erano persi l’inizio dello show”. Narrazione che non pare coincidere con le testimonianze che si leggono sui social.

Morgan e la contestazione al concerto di Calcutta: “Perchè mi ha fatto licenziare”

E sui social ha commentato anche Morgan. Proprio lui, coinvolto nella brutta e oggi arci-nota vicenda di stalking nei confronti di Angelica Schiatti, attuale compagna di Calcutta (e che si è esibita prima di lui all’Ippodromo). Dal suo profilo Instagram Marco Castoldi, ripubblicando uno dei video del pubblico inferocito che grida “Vergogna”, ha proposto un surreale sondaggio. Chiedendo ai suoi follower se ritenessero che le lamentele del pubblico verso Calcutta fossero “1) perché è completamente stonato; 2) perché è inguardabile; 3) perché ha ricattato la Warner per farmi licenziare; 4) cattivi odori”.

Morgan cancella il post. Ma Selvaggia Lucarelli…

Ma naturalmente il pubblico non ce l’aveva con Calcutta. Lo stesso Morgan ha poi rapidamente cancellato il suo post. Non prima che qualcuno riuscisse tuttavia a scaricarlo. E a farlo pervenire a Selvaggia Lucarelli. Ovvero colei che per prima ha raccontato dell’inchiesta che coinvolge Morgan, per fatti relativi al 2020. La giornalista ha così ripubblicato il video con il sondaggio di Morgan. Chiarendo che il malumore dei fan era indirizzato agli organizzatori dell’evento. E lasciando ai propri follower trarre le conclusioni.