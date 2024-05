Zelensky per 46mila euro? Nella storia si è ucciso anche per meno

Perché leggere questo articolo? I 46mila euro per cui due colonnelli ucraini avrebbero ucciso Zelensky non sembrano una grossa ricompensa. Ma nella storia si sono promesse anche taglie da 2 centesimi per uccidere un capo di Stato.

“Come ti uccido il capo…e vivere felici” era un film comico di una decina di anni fa. Per quanto uccidiamo il capo (di Stato) è invece una tragica realtà di questi giorni, fortunatamente scongiurata. Due colonnelli del servizio di sicurezza ucraino sarebbero accusati di aver promesso a Putin di uccidere Zelensky. Per una cifra che si aggira tra i 46mila e i 74mila euro. Sono tanti o sono pochi? A quanto ammontano le taglie per assassinare i leader nella storia?

La vita di Zelensky vale meno di 100mila dollari

L’ennesimo complotto per uccidere Zelensky, stavolta, sarebbe stato ordito all’interno degli stessi servizi segreti incaricati di difenderlo. Il piano sventato da Kiev, l’ultimo di una serie di tentativi di eliminare il leader ucraino, sembra però essere il più sofisticato ideato sinora da Mosca. E, secondo gli 007 ucraini, si sarebbe dovuto trasformare in un dono per lo Zar nel giorno del suo quinto insediamento. Due colonnelli del servizio di sicurezza ucraino Sbu sono stati arrestati con l’accusa di far parte di una rete pronta a colpire non solo il presidente, ma anche il capo dello stesso Sbu, Vasyl Malyuk, e quello dell’intelligence militare, Kyrylo Budanov.

In un un video diffuso dai servizi di Kiev, un uomo a volto coperto e voce camuffata, dà dettagli sul prezzo, le modalità, e i rischi dell’ultimo tradimento. “Li hanno pagati fra i 46mila e i 74mila euro“, dice. “Dovevano colpire il presidente mentre andava a registrare il suo tradizionale videomessaggio serale”. Quando? “Prima della Pasqua ortodossa, domenica scorsa”. E come? “Il piano era prenderlo in ostaggio e poi d’ucciderlo”.

25 milioni di taglia per Bin Laden, 2 centesimi per Castro

Trattandosi di Putin, uno che i suoi rivali li fa ammazzare senza troppe remore, non staremo qui a interrogarci sul fatto in sé. Risulta invece curioso l’ammontare della ricompensa per cui i due sicari avrebbero tradito Zelensky. Tra i 46mila e i 74mila dollari. Per carità, lo stipendio medio in ucraina ammonta a meno di 500 euro al mese, e quell’importo rappresenta un bel gruzzoletto. Ma davvero sufficiente a convincere a uccidere un uomo, per giunta capo di Stato del proprio paese? Sarebbe bello rispondere di no, ma la storia dice il contrario.

Attenzione, negli anni si è letto di taglie milionarie. Dopo l’11 settembre 2001 e fino alla sua uccisione nel 2011, su capo di Osama Bin Laden – ricercato numero uno degli Stati Uniti – pendeva una taglia da 25 milioni di dollari, messa dall’Fbi. Restando al conflitto russo-ucraino, il businessman Alex Konanykhin ha pubblicato su Facebook un post in cui Putin, la nemesi di Zelensky compare su un poster in stile selvaggio West con la didascalia “Wanted Dead or Alive”. La taglia promessa era di un milione di euro. Il ministro Crosetto, di recente, avrebbe ricevuto una taglia da 15 milioni di dollari, messa direttamente dal falco dei falchi, Dmitri Medvedev.

Però nella storia sono state emesse taglie bene inferiori a quella che pendeva sul capo di Zelensky. Tra i documenti americanai recentemente desecretati per ordine di Trump – 2800 “JFK Files” – c’è anche un file denominato semplicemente ‘Castro’. Dentro ci sono i dettagli dell’Operazione Bounty. Prevedeva di lanciare volantini sull’isola con la promessa di un compenso “tra 2 centesimi e un milione di dollari” per eliminare figure dell’apparato castrista dove la cifra più bassa era destinata proprio al “lider maximo” per denigrarlo e sminuirlo.

Nel dark web per 75mila euro uccidono tre Zelensky

Ogni uomo ha il suo prezzo, anche per farsi uccidere. Ecco che nel dark web ci si può imbattere in una sfilza di tariffari di sicari che promettono di “eliminare” persone indesiderate. Annunci in stile E-bay, che promettono massima riservatezza e nessun pagamento in anticipo. Si fa tutto in bitcoin, per cifre “ragionevoli”. Si parte da 25mila euro per dei “professionisti” del settore, con lunga esperienza. Ma si può scendere anche a meno di 5mila euro. C’è anche chi promette di uccidere l’ex moglie per meno di 1.500 euro. Insomma, la cifra pattuita per uccidere Zelensky sembra quasi fuori mercato.