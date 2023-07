Andiamo in Liguria a prendere un po’ di traffico questo weekend

Perché leggere questo articolo? Sta per cominciare il primo weekend di esodo estivo. Ed è previsto traffico intenso sulle principali strade della Liguria. Alle problematiche di sempre si aggiungono anche nuovi imprevisti per i viaggiatori: dal clima, passando per la chiusura di alcuni tunnel, fino ai guasti alle tubature.

Arriva il primo vero weekend da bollino rosso sulle autostrade italiane. Questo significa che il traffico in Liguria si tingerà di tonalità di rosso pompeiano. Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla fase più calda delle vacanze estive, con massicce partenze nel weekend a cavallo tra luglio e agosto. E’ questo rischia di essere un bel problema in Liguria, posto da anni meta di un pellegrinaggio per lunghi tratti immobile.

Un weekend di traffico intenso in Liguria

In occasione del fine settimana di venerdì 28 luglio, sabato 29 luglio e domenica 30 luglio 2023, si prevede un significativo incremento della circolazione stradale e autostradale. Il bollettino autostradale diramato dalla Polizia di Stato traccia i tempi di percorrenza verso le principali località balneari e montane, italiane e di confine. Il weekend in arrivo è quasi interamente contraddistinto dal bollino rosso, che significa traffico intenso con possibili criticità. Che in Liguria rischiano di trasformarsi in certezza.

Già a partire dalla mattinata di venerdì si prevedono tempi di percorrenza decisamente superiori alla media. Le rilevazioni indicano tempistiche “molto superiori” per chi viaggia sulla A7 in direzione Serravalle. Il bollino rosso cambia leggermente di tonalità verso il giallo per chi percorre la A7 in direzione Genova. Altrettanto a singhiozzo si prospetta la viabilità per chi percorre la A26 in direzione Genova Voltri. E’ questo solo nella giornata di venerdì. La Liguria si riempirà di “bollini rossi” per tutta la giornata di sabato e domenica, quando sarà previsto il picco del traffico della stagione estiva.

Una notizia positiva, tante negative

Per tutto il weekend il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada. Lo stop avrà luogo venerdì 28 dalle 16 alle 22, sabato 29 dalle ore 8.00 alle ore 16 ed infine domenica 30 dalle ore 7 alle ore 22. La buona notizia viene però subito oscurata da una serie di problematiche in cui dovranno imbattersi i viaggiatori che vogliono raggiungere la Liguria.

Il traffico sull’Aurelia è rallentato – tra Riva Ligure ed Arma di Taggia, nella zona della ‘curva del don’ – a causa di un guasto alla tubazione che scorre sotto la carreggiata. I lavori di intervento straordinario hanno mandato in tilt il traffico, e ci vorranno ore prima che la viabilità torni normale. Un’ulteriore problematica che si aggiunge a quella connaturata a una Regione, la Liguria, che è stretta e lunga, con un’ampia porzione di territorio formato da montagne o colline. Bisogna inevitabile passare attraverso dei tunnel, la vera croce delle autostrade in Liguria.

La tempesta perfetta che si abbatte sulla Liguria

Alle consuete problematiche in un tranquillo weekend di ordinaria follia sulle autostrade, si aggiungono altri guai imprevisti. Una tempesta perfetta si sta per abbattere sulle autostrade della Liguria. E’ ancora in vigore la chiusura del tunnel Monte Giugo sulla A12 – per il sequestro disposto dalla Procura dopo l’incendio di un bus turistico. I tentativi del Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, di pressing sulla Procura per chiedere tempi celeri per le ispezioni e su Autostrade per far rimuovere le chiusure notturne già previste sulla rete genovese nel fine settimana non sembrano essere andati a buon fine. Insomma, anche – forse soprattutto – questo weekend avrà luogo il consueto tormentone estivo di chi viaggia versa la Liguria: non sono vacanze senza la coda sull’autostrada verso il mare.