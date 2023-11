Aifa, le Regioni chiedono più spazio. Attesa per la Conferenza Stato-Regioni

16 novembre. Potrebbe essere questa la data decisiva per le sorti della nuova Aifa. Per quel giorno è stata convocata la Conferenza Stato-Regioni per discutere del regolamento nel contesto di una trattativa ancora in corso.

Aifa, più spazio alle Regioni nel nuovo regolamento?

Secondo quanto riporta Quotidiano Sanità, nei giorni scorsi tra il Ministro Schillaci e il Presidente Fedriga si sarebbe trovata la quadra rispetto ad alcune richieste di modifica che potrebbero dare più spazio alle Regioni. Enti che avevano lamentato un certo depotenziamento.

La nomina dei membri da parte delle Regioni

In primis, l’accordo Schillaci-Fedriga prevedeva che le Regioni avrebbero visto salire a 3 (rispetto a uno) il numero di membri nella Commissione Scientifica-Economica. Inoltre, sulla nomina del direttore amministrativo e del direttore tecnico scientifico le Regioni avrebbero potuto esprimere un parere (non vincolante). Restava anche il parere sulla nomina del presidente (le regioni chiedevano un’intesa). Gli assessori hanno chiesto di salire a 4 membri.

La strada verso la Commissione Unica

Ora la palla passa nelle mani del Ministero della Salute: la risposta è attesa proprio per il 16 novembre. Da quel giorno, in base alle decisioni che verranno assunte, potrà partire l’iter per la nomina del presidente e dei due direttori. Dando impulso alla commissione unica, verà novità della riforma di Aifa.