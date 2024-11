Elon Musk sempre più ricco e… “pazzo” di Roma

Elon Musk non è mai stato più ricco di così e deve dire grazie alle conseguenze delle elezioni presidenziali americane del 2024: il suo patrimonio netto ha raggiunto la cifra record di 347,8 miliardi di dollari, oltre il record precedente stabilito nel novembre 2021, quando il patrimonio netto del fondatore di Tesla superava i 340 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index.

Quanto è ricco Elon Musk: le cifre

Dopo le elezioni del 5 novembre per le azioni di Tesla è cominciato un rally e venerdì il valore è salito del 3,8%, per un totale di circa +40%, come scrive la CNN. Il motivo? Gli investitori credono che l’influenza di Musk nell’amministrazione Trump inaugurerà un’era di deregolamentazione, che andrà a beneficio dell’azienda di cui è il maggiore azionista individuale.

Sempre secondo il Bloomberg Billionaires Index, Musk è più ricco di circa 83 miliardi di dollari dal giorno delle presidenziali a stelle e strisce. D’altronde, per lui è praticamente cominciata una nuova era grazie all’alleanza con Donald Trump. Oltre a essere amministratore delegato di Tesla e SpaceX, nonché proprietario di X e amministratore delegato di altre iniziative, tra cui Neuralink, xAI e Boring Company, ora per lui The Donald ha preparato anche una poltrona nel nuovo “Dipartimento per l’efficienza governativa (DOGE)”, che Elon supervisionerà insieme a Vivek Ramaswamy.

Elon Musk vs Jeff Bezos: patrimoni a confronto



Anche la startup di intelligenza artificiale di Musk, xAI, ha messo a segno un grande risultato: questa settimana si è assicurata 5 miliardi di dollari in un round di finanziamento, che portato la valutazione della società a 50 miliardi di dollari, più del doppio rispetto a qualche mese fa, come riporta il il Wall Street Journal.

Insomma, Musk ha scalato la classifica dei miliardari e non intende schiodarsi dal primo posto: attualmente è più ricco di oltre 100 miliardi di dollari rispetto Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, che si piazza al secondo posto.

"My video about Rome conquers Elon Musk, but we need more respect for copyright"

"I am really proud and satisfied with the great appreciation that the video I made about Rome (https://t.co/6GQJ78KPj1) received, to the point that Elon Musk share it on your profile.@elonmusk — Pio Andrea Peri (@pioandreaperi) November 24, 2024

Musk “pazzo” di Roma

Intanto Elon Musk esplicita sempre di più il suo legame con l’Italia. Non solo ha una stretta amicizia con Giorgia Meloni, non solo ha messo bocca nel dibattito sulla magistratura… In queste ore ha pubblicamente dichiarato il suo amore per il nostro Paese condividendosu X un video su Roma realizzato dal fotografo, videomaker e pilota di droni Pio Andrea Peri, 35 anni, siciliano.

America is New Rome https://t.co/Sa6X2Fr8dy — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2024

Grazie ai droni, ha ripreso dall’altro il Colosseo e piazza Venezia, offrendo una visuale sbalorditiva, che ha colpito anche Elon Musk. “Questo gesto rappresenta per me un importante riconoscimento del valore delle immagini che ho catturato, capaci di mettere in risalto tutta la bellezza della nostra Capitale”, ha dichiarato il video maker a proposito del video condiviso sul profilo di Elon Musk, dove ha totalizzato oltre 83 milioni di visualizzazioni. “Ho però notato che il mio video è stato condiviso anche dalla pagina “Europe” (@MakeEuropeFree) senza alcun riconoscimento del mio lavoro. Pur apprezzando la diffusione del contenuto, ritengo fondamentale che venga rispettata la paternità delle opere creative, in segno di rispetto per il lavoro di chi, come me, si impegna a promuovere il patrimonio culturale e visivo dell’Italia”.

Non è comunque la prima volta che Musk parla di Roma e dell’Impero Romano. Pochi giorni fa ha condiviso un post dal titolo “America is New Rome”, mentre tempo fa aveva condiviso un post in cui diceva che i Romani non si impegnarono abbastanza per far sopravvivere il loro impero, perché smisero di fare figli. Sarà per questo che lui ne ha fatti (finora) undici!?