Vitesse-Roma dove vederla in Tv e in streaming. Formazioni e pronostico

Vitesse-Roma dove vederla in televisione e su quale piattaforma in streaming. Mourinho si affida ai migliore per la sfida di andata.

Vitesse-Roma dove vederla in televisione e in streaming per l’andata di Conference League di scena fuori casa in Olanda. Giallorossi partono favoriti ma attenzione all’ambiente e al terreno di gioco.

Vitesse-Roma dove vederla in Tv e in streaming

La Roma riparte dall’Europa, la coppa meno prestigiosa che c’è in giro ma pur sempre una competizione europea. Il match che vede di fronte Vitesse e Roma si gioca giovedì 10 marzo 2022 presso lo stadio Gelredome di Arnhem.

Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:45.

La partita sarà trasmessa dall’emittente Sky sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (numero 201 del satellite). Non solo anche sulla piattaforma streaming di Dazn sarà possibile seguire il match. Gli abbonati di Sky possono seguire l’incontro in diretta streaming con Sky Go così come anche attraverso il servizio Now sempre di Sky.

Vitesse-Roma: formazioni e pronostico

La formazione degli olandesi che non dovrebbero far temere sarà quasi a specchio dei giallorossi. Giocano in casa su un campo ostico per le condizioni del terreno di gioco e dunque non partono sicuramente sconfitti.

VITESSE (3-5-2): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda.

I giallorossi schierati da Mourinho dovranno dimostrare di tenere alla competizione. Mkhitaryan partirà sicuramente titolare vista la squalifica in campionato. Zaniolo punta alle 100 presenze mentre Abraham vuole continuare ad essere decisivo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Il pronostico è tutto a favore della Roma che però dovrà stare lo stesso attenta alla squadra olandese. Giallorossi favoriti ma a patto di essere concentrati. Per le quote una buona opzione da consigliare è il segno 2 quotato a 2.00 da GoldBet.