Mondiale 2022, Abraham e Smalling esclusi dalla rosa dell’Inghilterra

Mondiale 2022, l’Inghilterra fa tagli alla rosa: esclusi Abraham e Smalling

Una grande delusione ha senz’altro rovinato la giornata di Tammy Abraham. Il centravanti della Roma, reduce di un ottima prestazione contro il Sassuolo, non farà parte della rosa dell’Inghilterra impegnata in Qatar per il Campionato Mondiale di Calcio 2022.

Il The Athletic ha diramato in anticipo le decisioni del commissario tecnico Gareth Southgate, che pare aver escluso anche un altro romanista, Chris Smalling. Fuori dalla rosa anche un altro difensore della Serie A, il milanista Fikayo Tomori. Abraham paga un inizio di stagione povero di soddisfazioni ma ricco di partite sottotono. L’attaccante londinese non è riuscito a replicare le ottime prestazioni della scorsa stagione e solo recentemente ha cominciato a riprendersi.

Chi giocherà per l’Inghilterra? Le predizioni sui 26 uomini di Southgate

Ci sono ancora molti dubbi su quale sarà la rosa ufficiale della Nazionale Inglese al Mondiale 2022. Sono tanti i giocatori in bilico, ma alla fine saranno solo 26 i calciatori che rappresenteranno i Tre Leoni in Qatar. Secondo le ultime predizioni, Gareth Southgate dovrebbe scegliere i seguenti giocatori: