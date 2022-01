Calciomercato Napoli, obiettivo Tagliafico per la difesa

Calciomercato Napoli, si punta Nicolas Tagliafico per puntellare la difesa. Il terzino argentino dell’Ajax è in scadenza nel 2023, ma i Campioni d’Olanda non si accontentano facilmente.

Calciomercato Napoli, Nicolas Tagliafico nel mirino per la difesa

Non basta Axel Tuanzebe. Il Napoli è al lavoro sul mercato per puntellare ulteriormente la difesa, preferibilmente già a gennaio. Il prossimo obiettivo è un terzino sinistro. I limiti di Mario Rui e la fragilità di Faouzi Ghoulam, reduce dall’ennesimo infortunio, hanno spinto il ds Cristiano Giuntoli ha cercare volti nuovi.

Il primo nome sulla lista è un vecchio pallino: Nicolas Tagliafico. Il terzino dell’Ajax e della nazionale argentina è in scadenza a giugno del 2023 e sarebbe molto interessato a giocare in Serie A. Il club di Amsterdam è aperto alle trattative, ma è notoriamente una bottega costosa e non ha intenzione di fare sconti. Secondo il giornalista Rai Ciro Venerato, il Napoli punta a un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma l’Ajax non ci sta: “cede il giocatore solo per un prestito oneroso con diritto di riscatto già fissato a 15 milioni di euro“.

Giuntoli cerca alternative: i nomi più caldi

La trattativa con i Campioni d’Olanda si preannuncia molto difficile. Cristiano Giuntoli si prepara al peggio, e ha già pronti un paio di alternative sul suo taccuino. Il primo è Mathias Olivera, terzino uruguaiano classe 1997 in forza al Getafe. Ha grandi doti offensive e può disimpegnarsi anche come esterno di centrocampo. Il Getafe è pronto a parlare con il Napoli, ma sembra restio a privarsi del giocatore a metà stagione.

In alternativa, Giuntoli guarda alla serie A. Le prestazioni all’Empoli di Fabiano Parisi non sono passate inosservate. Il terzino italiano classe 2000 è molto interessato a indossare la maglia del Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, anche la Lazio è interessata al difensore e l’Empoli lo valuta 10 milioni di euro.