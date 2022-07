PSG, addio Pochettino: non è più l’allenatore dei parigini

PSG, è ufficiale l’addio di Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino ha concluso la sua esperienza a Parigi. Lo conferma il comunicato ufficiale del Paris Saint Germain: “Ringraziamo Pochettino e il suo staff del lavoro svolto”.

PSG, ufficiale l’addio di Pochettino: al suo posto si attende Galtier

Mauricio Pochettino saluta Parigi, ora è ufficiale. Il PSG ha comunicato ufficialmente di aver rescisso il contratto dell’allenatore argentino, dopo appena una stagione e mezza sulla panchina del club parigino. “Il Paris Saint-Germain conferma di aver terminato la sua collaborazione con Mauricio Pochettino.” -spiega il comunicato della società di Al-Khelaifi– “L’allenatore argentino e il suo staff sono entrati a far parte del club della capitale nel gennaio 2021.

Ex capitano dei Rossoblù, ha completato 84 partite sulla panchina di Parigi con un record di 55 vittorie, 15 pareggi e 14 sconfitte in tutte le competizioni.. Sotto la sua guida, il Paris Saint-Germain ha vinto lo scorso aprile il Champions Trophy 2020, la Coupe de France 2021 e il decimo titolo di campionato francese della sua storia. Il club ringrazia Mauricio Pochettino e il suo staff per il lavoro svolto e augura loro il meglio per il futuro.”

Chi è Cristoph Galtier, prossimo allenatore del PSG

Al posto dell’ex tecnico del Tottenham, il PSG ha ingaggiato Christoph Galtier, 56 anni e appena liberato dal Nizza, con il quale si è classificato al quinto posto in Ligue 1. In precedenza Galtier ha allenato il Lilla, con il quale ha vinto il campionato nella stagione 2020-2021. A Parigi l’allenatore ritroverà proprio un suo ex collega con cui ha lavorato durante la sua esperienza al Lilla, il direttore sportivo portoghese Luis Campos.

Galtier ha già firmato un contratto biennale con la dirigenza parigina, e sarà presentato oggi al Parco dei Principi.