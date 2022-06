“Olympic Day”, un evento per promuovere la cultura olimpica attraverso le immagini

Non solo premi, medaglie e coppe ma anche senso di inclusività e valori legati ai concetti di squadra e impegno. Attraverso una mostra fotografica e alcuni brevi filmati riguardanti le attività olimpiche, FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs ha trasmesso i valori dell’olimpismo. Oltre la competizione e il successo.

Campioni, dirigenti e autorità per l’”Olympic Day”

L’evento, dal titolo “Olympic Day”, ha coinvolto campioni, dirigenti sportivi e autorità a Milano nella Sede del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano con il patrocinio di Regione Lombardia.

La FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 130 Nazioni, è riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico per il quale, attraverso un dialogo costante, promuove i valori dello sport ed il significato socio-culturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, è stata la promotrice e l’organizzatrice dell’evento nell’ambito del Progetto della FICTS “Olympic Images Day: Peace, Truce, Inclusion and Equality” con l’obiettivo di diffondere i valori educativi e formativi del Movimento Olimpico e Paralimpico attraverso le immagini, per ispirare una filosofia di vita che unisca sport, cultura e istruzione e per promuovere, tra i giovani, l’Olimpismo e la Cultura Olimpica verso Milano-Cortina 2026.

Franco Ascani: “In contemporanea una serie di attività finalizzate alla cultura dell’Olimpismo”

Il Presidente della FICTS, Franco Ascani, Member of IOC Commission for Culture and Olympic Heritage, dopo la consegna, ad ospiti e relatori, del suo Volume “200 Film sul podio Olimpico – Cinema & Giochi” (edito da UNASCI – Ed. Bradipolibri Pagg. 320) ha ricordato che la FICTS ha organizzato – in contemporanea nella stessa giornata e nelle 20 sedi dei Festival del “World FICTS Challenge” – una serie di attività finalizzate alla cultura dell’Olimpismo con una serie di proiezioni, conferenze, meeting, morkshop e premiazioni, etc.

Proiezione di film 22 Olimpici sui temi Pace, Tregua Olimpica, Inclusione e Uguaglianza

L’evento si è articolato nella proiezione di 22 film Olimpici sui temi Pace, Tregua Olimpica, Inclusione e Uguaglianza per rivivere i momenti che raccontano le gesta dei protagonisti, le cerimonie, gli aspetti emozionali, gli sport di squadra, i Giochi Paralimpici, ecc. ecc.), la presentazione editoriale del Volume “Il libro d’Oro per lo Sport Italiano” (a cura dell’Accademia Olimpica Nazionale Italiana) a cui sono intervenuti il Dott.

Mauro Checcoli, Presidente AONI e il Dott. Antonio Rossi, Sottosegretario allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi Regione Lombardia. Il Presidente CONI Regionale Lombardia, Marco Riva ha inaugurato la Mostra “1956-2022: Ghiaccio e neve per i Giochi” (40 pannelli, 3 installazioni): un viaggio fotografico «interattivo» con le più belle immagini dei Giochi Invernali da Cortina 1956 a Pechino 2022, oltre ai manifesti di Pechino 2022.

Nel corso della giornata ha avuto luogo un incontro-dibattito a cui hanno preso parte Claudia Giordani, V.

Presidente CONI Nazionale che, con Marco Riva, ha premiato gli atleti Laura Repetto, campionessa di pallanuoto, il Giuseppe Manenti (ciclismo) e il Luca Ferdinando Lorini premiati con la Stella d’oro al Merito Sportivo del CONI per il proficuo lavoro svolto durante la pandemia. alla presenza dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Associate, Associazioni Benemerite, dei Membri delle Commissioni del Comitato Regionale, dei Membri del Progetto “GenerAZIONE 2026” (curato dalla FICTS) e delle Società sportive con gli Atleti in divisa (“La Chiama”).

Video visibili sulla prima digital digital Community di Informazione e Cultura Sportiva con il Cinema e la TV

Per l’occasione – fino al 26 Giugno – sarà possibile accedere gratuitamente ai 20.693 video olimpici della Piattaforma FICTS SPORTMOVIESTV.COM (https://www.sportmoviestv.com/accesso-catalogo-gratis/), la prima Digital Community di Informazione e Cultura Sportiva con il Cinema e la TV, con contenuti catalogati e di facile accesso sulla quale è anche pubblicato il Calendario di tutti gli eventi del prossimo trimestre.