Mercato, flirt e amori: people from Ibiza

Il calcio e l’amore, o forse sarebbe meglio dire il sesso… vanno sempre più a braccetto tra nuovi flirt e storielle scabrose. Come al solito i particolari succulenti e soprattutto piccanti non mancano. E allora True-News.it – come ogni mese – ha deciso di scoperchiare per i suoi lettori i segreti più nascosti e più intimi dei protagonisti di chi gravita intorno al mondo del pallone (e delle loro dolci metà….) per raccontarvi i retroscena più divertenti e pruriginosi. Mettevi comodi perché le chicche e le sorprese da gustarsi in questo primo scorcio d’estate non mancano…

La giornalista Dazn e il terzino della serie A

Una giornalista di Dazn avrebbe allacciato da qualche settimana una frequentazione sempre più assidua con un terzino di Serie A. I due starebbero anche trascorrendo le vacanze insieme in vista della nuova stagione, in cui potrebbero ufficializzare pubblicamente il loro amore…

Restando in tema: C’è una conduttrice televisiva che avrebbe una amicizia molto special con un allenatore di Serie A…

C’è poi una giornalista che sarebbe stata licenziata in tronco dalla sua emittente dopo che il direttore ha scoperto il colloquio che la suddetta avrebbe fatto – ovviamente a sua insaputa – per la tv concorrente…

Ibiza, amori, flirt e yatch

L’estate – si sa – fa sbocciare nuovi amori. E a Ibiza accade tutto più velocemente: c’è infatti una prezzemolina del mondo dello spettacolo che ha iniziato ad uscire tutte le sere con un calciatore italiano. All’inizio la cosa sembrava più un gioco, ma adesso sembra che i due facciano sul serio…Sulla Isla non ci sono solo calciatori, ma anche tantissimi addetti ai lavori. In particolare direttori sportivi: nei giorni scorsi Giuntoli, Moncada e Ausilio sono stati tutti ospiti sullo yatch di un noto agente, che ha deciso di regalar loro una vacanza luxury per imbastire nuove operazioni. Vedremo nelle prossime settimane se l’idea avrà avuto successo…

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

C’è un giocatore di una big che non vuole assolutamente cambiare squadra e città…

A proposito del binomio calciatori-donne del mondo dello spettacolo: c’è un giocatore di una big che non vuole assolutamente cambiare squadra e città. Amore per i colori della propria compagine. Forse. In realtà si é appena fidanzato con una bellissima conduttrice e non vuole vivere una stagione e una storia a distanza…

Nel mercato poi spesso le bugie vanno di moda

Nel mercato poi spesso le bugie vanno di moda. Servono per depistare e nascondere i veri obiettivi. Peccato che a sto giro un agente l’abbia fatta grossa, nascondendo la verità al proprio assistito. Il motivo? La squadra preferita dal suo cliente gli offriva meno della metà come commissione…

C’è la figlia di un ex calciatore di Serie A che facendo di tutto per provare, finora inutilmente, a diventare famosa. La sua raccontano sia una vera e propria ossessione. Dopo i flop come modella, influencer e stilista adesso ci vuole provare come conduttrice sportiva…

La coppia da 200 euro ai matrimoni

Infine chi é quella coppia di sposini che aveva stilato una faraonica lista nozze l’anno scorso e adesso rifila regali “soltanto da 200 euro” ai matrimoni di amici e colleghi? Un indizio: lei é sparita dalla tv da un pezzo, mentre per lui ormai gli anni d’oro della carriera sono al crepuscolo…