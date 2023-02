Juventus-Fiorentina, Mario Fargetta: “Mi aspetto una vittoria”

Manca pochissimo alla gara tra Juventus e Fiorentina, con Mario Fargetta che ha espresso il suo parere, da grande tifoso bianconero. La Vecchia Signora sta vivendo uno stato di forma psico-fisica davvero particolare, tra situazione societaria, penalizzazione e posizione in classifica.

Contro la Viola sarà di sicuro una partita non semplice.

Fargetta su Juventus-Fiorentina

Tifoso juventino e famoso deejay, Mario Fargetta ha discusso della situazione bianconera e della gara contro la Fiorentina, grazie allo spazio concessogli da Radio Firenzeviola.

Get Far – soprannome dell’artista lombardo – ha risposto a diverse domande, dando così il suo parere sulla Juventus e sulla partita in programma alle ore 18 di oggi, Domenica 12 Febbraio, contro la Fiorentina.

Il primo parere lo ha espresso sul tipo di approccio che avranno i bianconeri:

“Mi aspetto una Juventus che, dopo essersi ferita, sia stimolata a fare bene. La situazione pian piano si era rimessa a posto dopo tante vittorie, ma la penalizzazione ha peggiorato le cose. I giocatori ci sono e stanno rientrando tutti. Servono stimoli e rabbia, mi aspetto una Juve agguerrita”.

Si è anche soffermato sull’idea di gioco di Allegri, da molti criticato:

“Allegri non esprime un bel gioco. Quando andai a vedere Juve-Monza ho visto i brianzoli ben organizzati. Non perdevano mai la palla e la facevano girare benissimo. Mi sono chiesto: “Perché noi no?”. Allegri ci ha dato tante soddisfazioni, ma ad ora sta facendo il possibile per motivare i suoi, più che sul lato del gioco”.

Ha poi riferito che la Fiorentina, a sua volta, ha bisogno di stimoli per tornare al successo e spesso, contro le big, si mette alla prova con ottime prestazioni.

Alla domanda sul possibile pronostico, Fargetta è stato chiaro:

“Dobbiamo vincere”.

Risposta secca che evidenzia da un lato la fiducia nei confronti della sua squadra del cuore e, dall’altro, la necessità di fare punti. Sarà, senza dubbio, una gara vivace.

LEGGI ANCHE: Sampdoria-Inter, Stankovic suona la carica: “Fiero della squadra”.