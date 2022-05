Il nuovo sponsor Cazoo quanto porta nelle casse del Bologna? Le cifre dell’accordo

Lo sponsor Cazoo arriva in Serie A: l’accordo è stato chiuso ed ufficializzato con il Bologna calcio. Cifre importanti entreranno nelle casse della società di Saputo.

Sponsor Cazoo arriva in Serie A

Un nuovo sponsor internazionale arriva nella Serie A e precisamente sulle magliette del Bologna Calcio: si tratta dell’azienda Cazoo. Nelle scorse ore, è arrivato anche il comunicato ufficiale del club allenato da Mihajlovic:

“Il Bologna Fc 1909 e Cazoo (www.cazoo.com) hanno siglato un accordo pluriennale che vedrà l’azienda leader in Europa nella vendita di auto usate online diventare main partner e nuovo sponsor di maglia del Bologna Fc 1909.

Dall’inizio della prossima stagione Cazoo sarà presente sulle maglie da gara della Prima Squadra maschile e femminile, della Primavera e di tutte le squadre giovanili, oltre ad avere visibilità allo stadio, sul sito e su tutti i profili social media ufficiali del Club. Questa partnership fa parte di una più ampia campagna di lancio di Cazoo in Italia, programmata per questa estate. Tale accordo è la prima partnership sportiva per Cazoo nel nostro paese e si aggiunge a una serie di altre importanti collaborazioni sportive per Cazoo nel Regno Unito e in Europa”.

Quanto porta nelle casse del Bologna?

Lo sponsor dell’azienda di auto Cazoo è già presente negli altri campionati europei e con il Bologna entra anche nel calcio italiano con cifre importanti per una squadra di metà classifica ma con una proprietà canadese. Claudio Fenucci, Amministratore Delegato del Bologna, sottolinea l’importanza dell’accordo: «Siamo fieri che un’azienda come Cazoo, una realtà industriale in grande crescita, abbia scelto il Bologna come prima partnership sportiva in Italia riconoscendo nel Club un’adeguata immagine societaria e condividendo con noi un progetto sportivo ambizioso e a lungo termine».

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, Cazoo verserà nelle casse del Bologna tra i 3,5 e i 4 milioni di euro a stagione per la sponsorizzazione. Numeri e cifre decisamente importanti che farà sicuramente contento il presidente Saputo.