Ibrahimovic vs Materazzi: polemica sui social tra i due ex avversari

Ibrahimovic vs Materazzi: dal campo ai social. Uno scontro non più fisico ma verbale tra l'attaccante rossonero e l'ex difensore dell'Inter

Ibrahimovic vs Materazzi: si sono date botte sui campi da gioco ma ci vanno pesante anche sui social. L’attaccante rossonero è ancora in attività mentre l’ex difensore dell’Inter non più.

Ibrahimovic vs Materazzi: polemica sui social

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic si è espresso riguardo Marco Materazzi, prima suo compagno di squadra all’Inter e poi avversario: “Mihajlovic in campo era cattivo, come lo era Ballack, un altro provocatore di professione; ma lo faceva per dare un vantaggio ai suoi compagni. Non come Materazzi. Entrava da dietro per fare male, e noi calciatori capiamo subito quando uno entra per fare male o semplicemente entra duro. Con lui avevo un conto aperto da anni e l’ho saldato in un derby, quando l’ho colpito con una gomitata alla tempia”.

La replica di Materazzi

Botta e risposta sui social così come sul campo. Dopo le parole dell’attaccante rossonero, l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi ha provocato più con le immagine che con le parole.

Con un post su Instagram, Materazzi ha pubblicato una foto della Coppa del Mondo, vinta nel 2006 con l’Italia, e una della Champions League, vinta con i nerazzurri. Trofei che Ibra non ha mai vinto nella sua carriera. Per questo, nel post, l’ex 23 nerazzurro ha scritto “Post muto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Materazzi (@marcomaterazzi)

Poi è arrivata anche la replica del fratello di Marco Materazzi alle parole di Ibrahimovic. “Non sta a me difendere mio fratello ma Marco non è mai entrato per fare male. Duro sì soprattutto contro grandi campioni come Ibra, Ronaldo o Messi ma senza cattiveria. Poi se vogliamo dirla tutta io mi ricordo un’entrataccia di Ibra proprio su Marco in un derby“, le parole di Matteo Materazzi rilasciate all’Adnkronos.