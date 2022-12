Finale Mondiali 2022, biglietti quanto costano e dove si comprano

Finale Mondiali 2022, biglietti: si parla in queste ore dei prezzi alti per poter vivere di persona l’ultima partita della competizione calcistica in Qatar. Confrontando i prezzi con gli ultimi campionati mondiali in Russia, la differenza è notevole.

Finale Mondiali 2022, biglietti quanto costano

La finale dei Mondiali in Qatar è in programma domenica 18 dicembre allo stadio Lusail. Più che delle possibili due finaliste, in queste ore si parla molo dei prezzi dei biglietti.

Rispetto all’edizione in Russia del 2018, sono aumentati più del 45%. Durante le gare dei gironi andavano dai 60 euro ai 200, per la fase ad eliminazione diretta invece dai 100 ai 250 euro, mentre ai quarti dai 180 euro ai 365. Per la semifinale i prezzi sono raddoppiati: 305 euro il posto più economico, 815 quello migliore. Per la finale il costo del biglietto parte da 516 euro passa per 850 fino ad arrivare ai 1600.

Dove si comprano

La piattaforma ufficiale per l’acquisto di biglietti per le partite dei Mondiali in Qatar è quella messa a disposizione dalla FIFA, che resterà attiva fino alla fine della competizione. Prima di entrare nella piattaforma, a tutti gli utenti è richiesto di creare un account Fifa Ticketing. Una volta completato questo passaggio, il portale chiederà altre informazioni, tra cui la nazionalità, il numero di passaporto e l’indirizzo di residenza. Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori, si potrà accedere alla sezione del sito dedicata alla vendita dei biglietti.