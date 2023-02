F1, presentazione della Ferrari 2023: quando, dove e come seguire la diretta

La presentazione della Ferrari 2023 è alle porte. La stagione 2023 prenderà il via il 5 marzo in Bahrain e, in attesa dei semafori verdi, è tempo di svelare le nuove monoposto che gareggeranno nella prossima stagione.

F1, presentazione della Ferrari 2023

La Formula 1 sta per accogliere la nuova monoposto della Ferrari. Non sono trapelati dettagli o informazioni sulla nuova vettura del Cavallino. Non si conosce nemmeno il nome ma si sa che il progetto è stato chiamato 675. Nei prossimi giorni verrà svelata e dopo la presentazione la monoposto stessa scenderà in pista per il filming day. Dai dettagli pubblicati sui profili social della scuderia, si può vedere il logo con il Cavallino torna quadrato e segna un ritorno al passato. Come come dal 1983 al 1996. I piloti sono confermati e sono Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il nuovo team principal è Frederic Vasseur.

Quando, dove e come seguire la diretta

Per l’evento sarà organizzata una diretta ad hoc. La presentazione della nuova Ferrari ci sarà il 14 febbraio, alle ore 11:25. Sarà trasmessa in diretta streaming sui profili ufficiali YouTube, TikTok e Facebook.