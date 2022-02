Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi: gli atleti azzurri sono impegnati domenica 6 febbraio in Cina. Diverse le sfide in programma

Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi: continuano le gare nella giornata di domenica 6 febbraio. Tanti gli atleti azzurri previsti nelle gare nel corso della giornata.

Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi: dove e a che ora vederli

Ecco l’elenco degli azzurri impegnati domenica 6 febbraio nelle Olimpiadi Invernali in programma in Cina. Ci saranno dirette integrali sia in tv sia in streaming.

8:00 – Sci di fondo (15km + 15km Skiathlon uomini): De Fabiani, Salvadori, Ventura

8:00 – Salto femminile (trampolino femminile): Jessica Malsner

8:06 – Slittino (prova 1 doppio): Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

9:30 – Pattinaggio di velocità (5000m uomini): Andrea Giovannini

11:00 – Salto con gli sci (trampolino maschile): Giovanni Bresadola

12:30 – Slittino maschile: Leon Felderer, Dominik Fischnaller

La diretta integrale sarà trasmessa in diretta streaming, con abbonamento, da Eurosport Player, visibile anche su Sky sui canali 210 e 211 e su Discovery+ che, proprio come successo per le Olimpiadi di Tokyo, offrirà una vasta gamma di canali tematici.

La diretta streaming sarà disponibile, sempre a pagamento, anche su DAZN, Amazon Prime Video Channels, Eurosport App, NOW e TIMVISION. La Rai fornirà invece una copertura di 100 ore divise tra i canali Rai 2 e Rai Sport: in questo caso invece si tratterà di una visione in diretta, gratis e in chiaro.

Le gare, tenendosi in Cina, con un fuso orario di sette ore avanti rispetto all’Italia, inizieranno di notte, intorno alle 2 del mattino, e termineranno nel primo pomeriggio.

