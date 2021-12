Coppa d’Africa cancellata: i club minacciano di non mandare i giocatori

Coppa d’Africa cancellata: all’inizio era solo una fake news, nelle ultime ore sembra essere diventata più di una semplice ipotesi con le pressione delle squadre che non vogliono perdere i propri giocatori.

Coppa d’Africa cancellata: la minaccia dei club

Secondo i francesi di RMC Sport la federazione del Camerun potrebbe decidere l’annullamento della Coppa d’Africa a causa delle proteste di molti club, in particolare quelli inglesi, ma il rinvio potrebbe essere prodotto soprattutto dai numerosi casi di Covid, che sono nuovamente in crescita in ogni angolo del mondo, anche grazie alla variante Omicron.

Da una parte il Covid dall’altra l’interesse dei club che spingono per non perdere i propri giocatori. La Coppa d’Africa dovrebbe iniziare il prossimo 9 gennaio e sono stati già ufficializzati anche i nomi dei 33 arbitri che dirigeranno i match della competizione.

Chi sono i club di serie A interessati all’annullamento

Sono diversi i club europei che spingono affinché la Coppa d’Africa sia annullata. In serie A ci sarebbero diversi club interessati che sperano di non dover rinunciare ai propri giocatori in un mese particolare per il campionato.

Napoli: Anguissa, Koulibaly e Osimhen salterebbero le sfide contro Juventus, Sampdoria, Bologna e Salernitana

Milan: Kessié e Bennacer salterebbero le sfide contro Roma, Venezia, Spezia e Juventus

Torino: Singo, Aina e Djidji salterebbero le sfide contro Atalanta, Fiorentina, Sampdoria e Sassuolo

Sassuolo: Boga e Traore salterebbero le sfide contro Genoa, Empoli, Hellas Verona e Torino

Bologna: Barrow salterebbe le sfide contro Inter, Cagliari, Napoli ed Hellas Verona

Fiorentina: Amrabat, Maleh Duncan salterebbero le sfide contro Udinese, Torino, Genoa e Cagliari

Cagliari: Keita Balde salterebbe le sfide contro Sampdoria, Bologna, Roma e Fiorentina.

Spezia: Colley e Gyasi salterebbero le sfide contro Hellas Verona, Genoa, Milan e Sampdoria.

Salernitana: Gondo

