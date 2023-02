Conference League, Italiano sulla Fiorentina: “Non dobbiamo distruggere il vantaggio”

Dopo le partite di Serie A, si ritorna a vivere l’atmosfera europea. Le big italiane – ovvero Inter, Milan e Napoli – cercano di farsi largo in Champions; Roma e Juventus in Europa e Lazio e Fiorentina in Conference League. Proprio quest’ultima può vantare un ottimo score all’andata dei sedicesimi di finale. A parlarne anche il mister Vincenzo Italiano, che chiede comunque alla sua Fiorentina la giusta concentrazione.

Le parole di Italiano sulla Fiorentina

Soffermandosi solo sulle gare d’andata, il bottino delle italiane risulta abbastanza positivo. Per la Champions League si segnalano le vittorie di Milan e Napoli, rispettivamente contro Tottenham (per 1-0) ed Eintracht Francoforte (per 0-2), con l’Inter che scende in campo stasera. In Europa League meno bene: la Juventus pareggia contro il Nantes (1-1) e la Roma fallise la trasferta a Salisburgo (per 1-0). In Conference League la Lazio chiude con un pari contro il Cluj (1-1) mentre la Fiorentina asfalta il Braga in casa. Un secco 0-4 grazie alle doppiette di Jovic e Cabral.

Nonostante il netto distacco, a non voler sottovalutare la situazione è lo stesso tecnico Vincenzo Italiano:

“Domani è una partita che inizia e avrà una sua storia. Cercheremo di sfruttare questo vantaggio che abbiamo, non conoscendo la strategia dell’avversario che vorrà riaprire una gara che sembra archiviata. Dovremo approcciarla bene e mostrare la concentrazione dell’andata senza dare vantaggi al Braga. Nessuna distrazione, non dobbiamo distruggere il nostro vantaggio. Sarebbe folle”.

L’allenatore classe ’77 vuole una gara attenta e matura, anche perché sebbene i 4 gol rappresentino un buon distacco, è anche vero che potrebbero essere comunque realizzati. Inutile complicarsi la partita quando basta gestire le situazioni e dosare le forze. La Viola dovrà poi fare i conti con le assenze e con il campionato, dove il percorso è tutt’altro che elettrizzante: 14esimo posto e lontano da tutto ciò che richiama l’Europa. Bene invece in Coppa Italia, con la semifinale raggiunta.

Occorrerà la miglior versione della Fiorentina che domani, Giovedì 23 Febbraio, ospiterà il Brama all’Artemio Franchi di Firenze alle ore 21:00.