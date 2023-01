Classifica Serie B, Frosinone sempre più in vetta

Al termine della 22° giornata, si va a scoprire la classifica di Serie B: sempre più netto il divario tra la prima in classifica e la seconda, posizioni occupate dal Frosinone e dal Genoa. Sono infatti otto le lunghezze che separano i due club, con la Reggina che completa il podio. Lotta per gli ultimi posti disponibili per i playoff. Sorprendenti invece le prestazioni delle new entry.

Ogni partita sta ormai mettendo in mostra pregi e difetti delle varie compagini, in piena corsa per i rispettivi obiettivi. Serie B, classifica dopo 22 giornate La prima in classifica sta prendendo un bel distacco e, poco alla volta, ha l'obiettivo di ipotecare la vetta, così da puntare alla promozione in Serie B. Meno certa della propria posizione è la compagine ligure, visto che il Genoa conta pochi punti di distacco sulle inseguitrici. Di seguito la classifica Serie B aggiornata, dopo aver archiviato la giornata 22: Frosinone: 48 punti Genoa: 40 Reggina: 39 Sudtirol: 35 Bari: 33 Cagliari: 32 Ternana: 32 Pisa: 31 Palermo: 31 Parma: 30 Modena: 28 Ascoli: 26 Como: 26 Brescia: 25 SPAL: 24 Cittadella: 24 Benevento: 23 Perugia: 23 Venezia: 21 Cosenza: 21 Una classifica cortissima, eccezion fatta per la capolista. Molto bene le quattro neopromosse, con Sudtirol e Bari a giocarsi un posto per i playoff, Palermo e Modena nella zona grigia. Altalenanti Parma e Brescia, che rischiano di non centrare l'obiettivo promozione. Tra le retrocesse si fa rispettare il Genoa, a differenza del Venezia in zona retrocessione. Molto bene il Cagliari grazie alla cura di Claudio Ranieri. A 16 gare dalla fine non è possibile fare pronostici, ma la classifica si sta poco a poco delineando, evidenziando quali sono le compagini che davvero possono pensare di fare il salto di categoria. Come sempre, però, playoff e playout sono un terno al lotto e ci si attende, dunque, una seconda parte di stagione ricca di colpi di scena.