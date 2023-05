Il derby dei furbastri: i prezzi folli tra stadio e città

Il derby di Champions League non è una partita normale, non è una stracittadina normale. L’ambiente europeo infatti ha attirato a Milano migliaia e migliaia di tifosi arrivati dall’estero. Prede perfette per i furbastri alla ricerca di persone da «spennare».

Derby: due pizze, una bibita, due Spritz e un caffè per un totale di 80 euro

Si comincia presto. Già all’ora di pranzo Milano brulicava di persone con sciarpe e magliette, a prevalenza rossonere. Alle 14 i primi cori in Piazza Duomo ed i primi fumogeni. Poco lontano ecco tre brasiliani, mamma, figlio e fidanzata di lui, arrivati apposta per la sfida. Sono seduti ad uno dei locali con vista sulla Madonnina: due pizze margherita, una bibita, e due immancabili Spritz. A seguire due caffè: 80 euro. Allo sguardo stupito che rivolgiamo al cameriere pos in mano lui ci risponde con una sorta di ghigno che dice tutto.

Derby: la sciarpa a due colori a 20 euro

Torniamo in piazza. In molti indossano la sciarpa a due colori preparata apposta per la partita. Non è lana, è un tessuto sintetico. Incrociamo il venditore, un uomo dall’accento inconfondibile del sud: “Quanto costa?”, gli chiedo: “20 euro”. “Come 20 euro? A te quanto è costata?”. Non ci risponde ma ci fa un DUE con le dita…Si avvicina l’ora della partita e bisogna andare a San Siro. Il regno di bancarelle e di «paninari» vari.

Derby, il tariffario di San Siro per panini, bevande e gadget

Il tariffario inutile dirlo, si è adeguato all’importanza della gara. Normalmente i prezzi sono: acqua, 2 euro; birra 6 euro, panino a partire da 8 euro. Cominciamo a girare e capiamo subito che l’aria è cambiata. Aggiungete quindi pure un euro in più all’acqua e due su tutto il resto. Morale della favola: per mangiare servivano 20 euro, e per mangiare un panino da bancarella. Tra cibo e bevande nel pre e nel post partita c’è chi, sottovoce, ci racconta di incassi da diverse migliaia di euro in una serata di lavoro.

Lo stesso per gadget: bandiera in puro sintetico Made in China: 30 euro. Maglietta «tarocco» (la più ricercata inutile dirlo, quella del grande assente: Leao): si parte da 50… Tutto cash, ovviamente.

Derby: il match ha portato il cliente perfetto: ricco, pronto a spendere

Ma c’è dell’altro. Inutile dire che anche altrove si sono registrati degli afflussi non abituali. Il match ha portato il cliente perfetto: ricco, pronto a spendere. Alberghi, di lusso, ristoranti, taxi: tutti hanno registrato una due giorni dal fatturato importante. Insomma, tutti contenti oltre che gli interisti. E tra 6 giorni si replica.