Champions League, italiane in tv mercoledì 26 ottobre: dove vedere e a che ora Napoli e Inter

Champions League, italiane in tv: mercoledì 26 ottobre 2022 scendono in campo l’Inter e il Napoli. Rispetto a Milan e Juventus, sono più tranquilli anzi gli azzurri di Luciano Spalletti sono già qualificati agli ottavi.

Anche nel mercoledì di Champions League sono protagoniste le italiane. Infatti, scendono in campo sia il Napoli sia l’Inter. Gli azzurri di Spalletti sono già qualificati agli ottavi di finale cercano conferme.

Mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi sono secondi nel gruppo C e possono quindi gestire il vantaggio in classifica su Barcellona e Viktoria.

Dove vedere e a che ora Napoli e Inter

La prima a scendere in campo è l’Inter alle 18.45 e la partita è esclusiva di Amazon Prime Video. Mentre il Napoli si può seguire sia su Sky sia su Infinity Plus alle ore 21. Ecco di seguito in dettaglio i canali di riferimento di entrambi match:

18.45 Inter-Viktoria Plzen (Champions League) – AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Napoli-Rangers (Champions League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

Le altre partite di mercoledì 26 ottobre

18.45 Bruges-Porto (Champions League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT (canale 251) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Barcellona-Bayern (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT (canale 253) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Ajax-Liverpool (Champions League) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Tottenham-Sporting (Champions League) – SKY SPORT (canale 255) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Atletico Madrid-Leverkusen (Champions League) – SKY SPORT (canale 256) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Eintracht-Marsiglia (Champions League) – SKY SPORT (canale 257) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

