Champions League in tv, le italiane: dove vedere e a che ora le partite di Milan e Juventus

Champions League in tv, le italiane scendono in campo anche nel mercoledì 5 ottobre 2022. Dopo i due grandi ed importanti risultati di Inter e Napoli, è la volta di Milan e Juventus cercare di portare a casa due preziose vittorie per il proseguo del girone con l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi.

Dopo il martedì di Champions di successo per Inter e Napoli, nel mercoledì 5 ottobre scendono in campo le altre due italiane.

Intanto, l’Inter ha portato a casa una vittoria preziosa di misura contro il Barcellona mentre il Napoli ha umiliato l’Ajax nella sfida in Olanda vincendo per 6 a 1.

Mercoledì 5 ottobre, scende in campo il Milan contro il Chelsea che vorrà per forza vincere essendo all’ultimo posto del giorno ad un solo punto. La Juventus di Allegri è costretta a vincere non solo per il livello basso degli avversari ma anche per lo zero in classifica.

Dove vedere e a che ora le partite di Milan e Juventus

Tutte le partite del mercoledì sera 5 ottobre in diretta sui canali Sky tranne Chelsea-Milan che è esclusiva Amazon Prime visibile da smart tv tramite apposita app. In streaming, cinque partite su sei disponibili sia su Sky Go che Infinity Plus. Ecco dove vedere e a che ora le due squadre italiane:

Chelsea-Milan Gruppo E ore 21.00 Amazon Prime Video

Gruppo E ore 21.00 Amazon Prime Video Juventus-Maccabi Haifa Gruppo H ore 21.00 Sky Sport 1 (201), Sky Sport 252, Sky Go, Infinity Plus.

