Stefano Benigni, il Fascina-boy in corsa come nuovo vice Tajani in Forza Italia

Perchè leggere questo articolo? Stefano Benigni, deputato bergamasco di Forza Italia, già tesoriere di partito e responsabile nazionale dei giovani, è ora in corsa per l’investitura a vice del segretario Alessandro Tajani. Solidamente appoggiato dalla “cavaliera” Marta Fascina.

Nel nome di Silvio, la dama del cavaliere vuole assicurarsi le redini del partito azzurro. Dopo un periodo di assenza, Marta Fascina è tornata in azione a Roma per spingere un suo uomo fidatissimo come nuovo vice del segretario nazionale Antonio Tajani. Estromettendo dalla carica un possibile esponente siciliano di Forza Italia: Roberto Schifani, la cui investitura pare dunque passata in cavalleria. Al suo posto, il prescelto della deputata forzista, Stefano Benigni, già da lei sostenuto nella nomina a tesoriere di partito e responsabile nazionale dei giovani, investitura che poi ottenne da Berlusconi in persona. Adesso in corsa per il ruolo alla vicesegreteria.

Forza Italia si rinnova nel nome di Silvio, tra fedeli di Tajani e Fascina-boys

“Celebriamo le nostre radici, per guardare al futuro”. Così a 30 anni dalla sua fondazione da parte di Silvio Berlusconi, unico ed eterno delfino di se stesso, Forza Italia cerca di rinnovarsi sotto la guida del segretario nazionale Tajani. Le ultime scelte del forzista hanno avvantaggiato molto alcuni suoi fedelissimi. Il deputato Francesco Battistoni appena nominato segretario d’aula, la promozione di Maurizio Gasparri a capogruppo al Senato, e anche quella di Paolo Barelli alla Camera.

Forse anche un po’ per evitare una “tajanizzazione” del partito, entra in gioco la “cavaliera” Fascina che schiera in campo i suoi pupilli. E infatti salgono le quotazioni del deputato bergamasco Benigni, che siede in Parlamento insieme al coordinatore regionale lombardo Alessandro Sorte – anch’egli considerato tra i più vicini Fascina -, tra i papabili vicesegretari. Quattro i posti, tre uomini e una donna, che saranno conferiti per votazione nel corso del congresso nazionale del 23 e 24 febbraio, a Roma. L’appuntamento sarà il culmine di una stagione di incontri su tutto il territorio italiano. Un evento che chiamerà a raccolta i delegati di oltre 100 province italiane, per un totale di 1200 persone.

Ma chi è Stefano Benigni?

Classe 1987, nato ad Alzano Lombardo, Stefano Benigni dopo aver conseguito la maturità scientifica frequenta l’indirizzo Commercio estero dell’Università degli Studi di Bergamo. Dal 2009 si iscrive all’albo dei promotori finanziari e dal 2011 al registro unico degli intermediari assicurativi. Lavora come consulente finanziario presso Consultinvest Investimenti, dove si occupa di investimenti di capitale. Nel 2020 viene premiato come miglior giovane consulente finanziario dell’anno ai Bluerating Awards, per i quali è stato selezionato per quattro anni consecutivi, sin dal 2017.

Per quanto riguarda la carriera politica, invece, in Lombardia è stato coordinatore sia provinciale che regionale di Forza Italia Giovani. E dal 12 dicembre 2022 ricopre il ruolo di Coordinatore Nazionale di Forza Italia Giovani. Nel 2013 è stato candidato alla Camera, senza essere eletto. Riscattandosi però l’anno successivo, quando ha ottenuto il seggio comunale a Bergamo. Nel 2015 è stato nominato segretario cittadino, puntando all’appuntamento elettorale del 2018. Viene così eletto deputato con la vittoria nel collegio uninominale della città.

Il ritorno in Forza Italia dopo la fuga in Cambiamo

Fresco di vittoria nel 2018, decide però di passare in Cambiamo l’anno successivo. In un’intervista al Corriere, il deputato azzurro ricorda come la mancanza operativa del presidente Berlusconi “aveva aperto un confronto molto aspro nel partito rispetto alla linea politica da tenere”. Nel 2021 sceglie il Gruppo misto, ma grazie alla chiamata rivenuta direttamente dal cavaliere in persona Benigni fa ritorno in Forza Italia. Alle politiche del 25 settembre 2022 viene eletto alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Como – Sondrio – Lecco). Per poi diventare, il 4 aprile 2023 , il tesoriere del gruppo di Forza Italia alla Camera.