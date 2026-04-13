Renault frena sull’elettrico e rilancia l’ibrido: investimenti rivisti, filiera sotto pressione

Renault cambia passo, rallenta con forza sull’elettrico puro e torna a puntare con decisione sull’ibrido, mentre rivede al ribasso obiettivi finanziari e perimetro degli investimenti in Europa. È questo il quadro che emerge dalle comunicazioni ufficiali del gruppo automobilistico transalpino e che apre interrogativi concreti anche sul futuro degli impegni assunti in Italia sugli investimenti e acquisti a rafforzamento della filiera automotive italiana.

Il nuovo corso di Renault Group è stato ben delineato tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026 con il piano “futuREady”, che segna una discontinuità rispetto alla stagione della “Renaulution”. Il gruppo ha abbassato le ambizioni su margini e crescita e ha imposto una forte disciplina sugli investimenti, in un contesto di domanda elettrica più debole del previsto e di crescente pressione competitiva globale.

Ma il vero cambio di paradigma è tecnologico: l’elettrico non è più l’unico orizzonte. Renault ha riportato al centro l’ibrido come pilastro industriale destinato a durare nel tempo. Una scelta che, secondo diverse analisi pubblicate anche in Italia, riflette la necessità di ridurre i rischi e migliorare la redditività nel breve periodo.

Mobilize e rete di ricarica: stop all’espansione europea

Questa revisione strategica si accompagna a un ripensamento profondo delle attività considerate non core. È in questo contesto che si inserisce la riorganizzazione della divisione Mobilize e il ridimensionamento delle ambizioni nel settore della ricarica elettrica. Secondo un’inchiesta di Reuters, Renault ha deciso di rallentare in modo significativo lo sviluppo della propria rete di ricarica rapida, riducendo drasticamente gli obiettivi: dalle 650 stazioni previste in Europa entro il 2028 a poco più di 100 in Francia e persino meno in Italia entro il 2026. Una scelta esplicitamente motivata dalla necessità di concentrare le risorse su attività più redditizie.

La stessa linea emerge dalla stampa francese, in particolare da Les Echos, che ha rivelato lo stop al piano di espansione della rete Mobilize Fast Charge. Il progetto, pensato per competere con i grandi network europei, è stato di fatto congelato: verranno completati solo gli impianti già avviati, per poi fermarsi a circa un centinaio di stazioni ma non oltre. Dietro questa decisione c’è una valutazione industriale chiara: le infrastrutture di ricarica richiedono investimenti elevati e tempi lunghi per diventare profittevoli, e non sono più considerate prioritarie nel nuovo contesto strategico. È proprio su questo punto che si inseriscono le indiscrezioni più rilevanti. Fonti del settore energetico parlano di colloqui in corso tra Renault Group e grandi operatori energetici francesi per una possibile cessione delle attività legate alla ricarica. Un’ipotesi coerente con la scelta di uscire progressivamente da business capital intensive e a ritorno differito.

Italia, partnership in bilico: le conseguenze sul fronte infrastrutturale

L’eventuale disimpegno riguarderebbe in primo luogo il mercato domestico francese, ma avrebbe inevitabili riflessi anche all’estero, inclusa l’Italia. Qui Renault aveva costruito una delle partnership più rilevanti sul fronte infrastrutturale, in particolare con Free To X, società del gruppo Autostrade per l’Italia considerata strategica dal Governo italiano. Il rallentamento dei piani europei e lo stop all’espansione della rete mettono però in discussione anche questo asse. Già oggi, alla luce delle decisioni prese a Parigi, il progetto italiano è già nei fatti ridimensionato rispetto alle ambizioni iniziali in quanto non core e non profittevole. E se le trattative con operatori energetici dovessero concretizzarsi Renault potrebbe così progressivamente uscire da queste iniziative, lasciando spazio a player specializzati francesi ma in aperta concorrenza di mercato e strategica con i player energetici nazionali italiani. Le conseguenze per l’Italia sono evidenti. Negli ultimi anni il gruppo aveva lasciato intendere un rafforzamento della presenza industriale e della filiera locale, anche attraverso investimenti legati all’elettrico e alla mobilità. Oggi, però, la nuova strategia cambia la scala delle priorità.

Il rischio, segnalato da più osservatori, è che gli impegni di rafforzamento degli acquisti e gli investimenti sulla filiera italiana non vengano più mantenuti proprio perché legati a uno scenario di elettrificazione accelerata che non è più quello attuale. La traiettoria è chiara: Renault non abbandona l’Europa né l’Italia, ma ricalibra profondamente il proprio posizionamento. Meno espansione, più disciplina finanziaria; meno infrastrutture proprietarie, più possibile apertura a cessioni; meno elettrico “a tutti i costi”, più equilibrio tra tecnologie. A pagarne il prezzo di questo scenario, l’Italia, che perde centralità nella strategia del gruppo, passando da mercato di sviluppo dell’e-mobility a territorio dove gli investimenti vengono progressivamente ridimensionati a danno delle filiere che soffrono già la crisi di un settore produttivo automobilistico sempre più instabile e inaffidabile con rapide inversioni di rotta.