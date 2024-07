Rai, nuovi palinsesti: Conti e De Martino per il post Amadeus

Perchè leggere questo articolo? La presentazione dei palinsesti autunnali Rai, tra novità e riconferme. Tornano Giletti, Angela, Saviano. Fiction su Mike Bongiorno. L’eredità di Novantesimo minuto. E Mara Venier fa incontrare i cuori solitari della terza età

Inizia il post Amadeus in Rai. La presentazione del palinsesto dell’autunno svoltasi a Napoli offre un assaggio di quella che sarà la programmazione del 2025.

E si parte dalla casella più importante: Carlo Conti è come annunciato il nuovo direttore artistico e conduttore di Sanremo. Condurrà anche Sarà Sanremo 2024, serata del 18 dicembre preceduta da una strisce in seconda serata su Rai Due. Promozione per Stefano De Martino: condurrà Affari Tuoi su Rai Uno a partire dal 2 settembre. Novità importanti anche per Marco Liorni, che conduce L’Eredità in preserale alternandosi con Reazione a Catena. E che avrà la guida da settembre del nuovo game show Chi può Batterci. Liorni condurrà anche lo show di Capodanno.

A Pino Insegno va la conduzione di un nuovo show, Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Tre amici in gara per decretare il film più bello fra quelli proposti da loro stessi. Su Rai Due Ce lo chiede l’Europa, con Enrico Brignano. Sempre sulla seconda rete, il Festivallo di Nino Frassica, tra musica e comicità.

Fiction Rai: Mike Bongiorno, Leopardi, Mare Fuori…

Sul fronte della fiction, la stagione autunnale si aprirà con Mike, dedicata al grande Mike Bongiorno. Si chiuderà il ciclo de L’Amica Geniale. E poi Leopardi – Il poeta dell’infinito. Alessandro Gassman dirige Questi fantasmi!, da Eduardo de Filippo. Nuove stagioni per Brennero, Kostas, Libera, Stucky, Don Matteo, Teresa Battaglia, Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso. Ambra Angiolini sarà Sara Nobili in Sempre al tuo fianco. Nel day time tornano Un Posto al Sole e Il Paradiso delle Signore. Altri titoli in arrivo? Belcanto, Carosello, Fuochi d’artificio, Il conte di Montecristo con Jeremy Irons. E tornano anche Mare fuori e Mina Settembre.

Tornano Giletti, Angela, Saviano

News e approfondimenti: torna, su Rai Tre, Massimo Giletti con Lo stato delle Cose. E torna anche Ulisse con Alberto Angela. C’è anche Roberto Saviano con ‘Insider – Faccia a Faccia con il crimine’, in onda il lunedì alle 21.20, dal 2 settembre. Francesca Fialdini protagonista con Le Ragazze. E ritorna Geppi Cucciari con Splendida Cornice. Confermato naturalmente Bruno Vespa. La novità è ‘A casa di Maria Latella‘, in onda il martedì in seconda serata su RAI 3 dal 10 settembre.

Rai, Mara Venier fa incontrare i cuori solitari della terza età

Mara Venier condurrà ‘Le stagioni dell’amore’ per unire i cuori della terza età nel day time. ‘Binario 2’, il programma di Rai Due che parte il 7 ottobre alle 7.30 sostituisce ‘VivaRai2!’ di Fiorello. Alla conduzione ci saranno Carolina Di Domenico e Andrea Perroni. Altra novità: ‘Sabato in diretta’, che vedrà al timone la giornalista Emma D’Aquino. Da lunedì 7 ottobre alle 17 arriva ‘La Porta Magica’, condotto da Andrea Delogu. Seconda stagione per Caterina Balivo al timone di ‘La volta buona’, in onda dal 9 settembre alle 14. Dal 14 settembre alle 12.40 torna ‘Linea Verde Life’, condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna.

Sport: l’eredità di Novantesimo minuto

E lo sport? Andrà in onda soprattutto su Rai Due. Sabato alle 23 ’90esimo Sabato’, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie ‘La Domenica Sportiva’ dalle 22.45 con Simona Rolandi. Da mezzanotte e mezza spazio all’Altra Ds, in cui si parla di tutti gli altri sport. Il giorno dopo c’è ’90esimo del Lunedì’, sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi.